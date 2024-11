Rapantová to vyhrala: Je a nepriberá! V TOMTO je jej tajomstvo

Premiéra filmu Poklad. Na snímke Hana Rapantová (Zdroj: Ján Zemiar)

Na slávnostnom krste kuchárskej knihy, ktorá prináša tie najlepšie recepty z tretej série populárnej šou, sa objavila aj moderátorka Hana Rapantová. A práve tu odhalila svoju skrytú záľubu, ktorú by pri jej dokonalých krivkách tipoval málokto. „Ako som na tom s pečením? Ja pečiem veľmi rada, mnohí ľudia to nechápu alebo tomu neveria, lebo si povedia, že ty si taká štíhla, ty určite ani neješ, nedýchaš a už vonkoncom ani nepečieš. Ja pečiem veľmi rada a pomerne často a musím povedať, že aj celkom s úspechom,“ prezradila s úsmevom.

Hana však svojimi cukrárskymi skvostami neteší len svoju rodinu, ale pravidelne myslí aj na svojich kolegov a nikdy neprichádza s prázdnymi rukami. „Vždy, keď máme nejaké stretnutie, tak ja napečiem a oni vedia, že príde nejaký koláč od Hany a sa tešia. Už si aj hovoria: ‘A upeč tento, lebo tento máme radi…’“ vyznáva sa moderátorka, ktorá si už medzi kolegyňami vybudovala povesť dvorného „pekárskeho majstra“.

Najväčším fanúšikom jej výtvorov je však jednoznačne jej manžel. „On miluje sladké a ja si myslím, že chlapi sú takí maškrtní, on aj môj otec sú mojimi veľmi vďačnými stravníkmi, aj pokiaľ ide o sladkosti,“ prezradila Hana, po ktorej koláčoch sa vždy len tak zapráši. A hoci je moderátorka vášnivou pekárkou, dokáže sladkostiam sama odolať. „Dokážem, ja som si vybudovala takú sebadisciplínu, nie je to vždy ľahké, ale dokážem,“ hovorí a priznáva, že jej pevnú vôľu obdivuje aj jej okolie. Obdivuhodné sú však aj Rapantovej krivky, ktoré by jej mohli závidieť aj omnoho mladšie ročníky. A vieme, čomu za ne vďačí!

