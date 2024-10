Peter Bič a Viki Vargová (Zdroj: Tomáš Hambálek)

BRATISLAVA - Pesnička Len sa smej vznikla v období, keď Petrovi Bičovi ani Viki Vargovej nebolo do smiechu! Prekonali to a dnes sa smejú naplno.

Keď prišla do éteru pesnička Len sa smej skupiny Peter Bič Projekt, mnohí fanúšikovia sa potešili a pookriali. Optimizmus sa hodí v každej dobe, rovnako ako povzbudenie a naladenie na tú správnu strunu. Možno aj preto rovnakým Len sa smej nazvali svoje dva koncerty v Bratislave (29.10.) a v Košiciach (5.11.) Peter Bič či Viki Vargová prežili tiež temnejšie obdobie, takže bola to tak trochu „voda na mlyn“ aj pre nich: „Bolo to po tých temných obdobiach kadejakých, tak som si hovoril, poďme sa baviť, nebuďme smutní, nebuďme temní…“ hovorí Peter o odkaze piesne. Keďže sa neľahké chvíle týkali hlavne ich dvoch, Viki taktiež spadala do tohto obdobia: „Ja som to zahodila za hlavu okamžite, ako sa dalo. Vytesnila som toto obdobie z hlavy pre vlastné dobro,“ potvrdzuje Viki, ktorá si odvtedy žije svoj vlastný život.

A zdá sa, že súkromné peripetie mátali Petra aj v snoch. „Mne sa snívala tá pesnička, to bolo niekde v Chorvátsku na moje narodeniny a v noci mi to hralo v hlave… Ráno som sa zobudil a väčšinou si nepamätám, ale toto som si pamätal, tak som to rýchlo nahrala poslala Vladovi Krausovi a on mi spätne poslal text,“ vysvetľuje okolnosti vzniku piesne. Pýtali sme sa aj na to, kedy Petrovi či Viki zamrzne úsmev na tvári a čo ich kvári. Každopádne ľudí k smiechu vyzývajú aj tričkom s týmto nápisom a prezradili aj to, či ich vedia naštvať zachmúrení ľudia a ako ich vedia rozosmiať... Peter má dobrý recept!

Hudobníci Peter Bič a Viki Vargová po temnom období: Museli to VYTESNIŤ! (Zdroj: NL/TH)