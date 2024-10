Ruža pre nevestu ŠTARTUJE: Meno prvej NEVESTY známe... Je to hvieda Love Islandu!

(Zdroj: Tv Markíza)

RODOS - Slovenská šou Ruža pre nevestu žala úspechy nielen u nás, ale aj u našich susedov. Práve preto sa Česi rozhodli vyrobiť vlastnú verziu. Predstavili ženícha Jana Solfronka (34)... No a známe je už aj meno prvej nevesty. O jeho srdce zabojuje hviezda Love Islandu!

Love Island skončil, no láska sa bude na Voyo hľadať aj naďalej. Už o dva týždne totiž štartuje česká verzia šou Ruža pre nevestu - The Bachelor. Markíza už predstavila meno ženícha, je ním 34-ročný Jan Solfronk, ktorý sa venuje atletike a modelingu. Vie sa aj to, že projektom bude sprevádzať moderátorka Zorka Hejdová.

No a teraz sa na verejnosť dostala informácia o prvej neveste, ktorá o srdce Jana zabojuje. A divákom rozhodne nie je neznáma... Dokonca ani Zorke. Ide totiž o Mirku Pikolovú, ktorá si hľadala lásku v prvej sérii reality šou Love Island. Tú tam nenašla a hoci v realite mala chvíľu partnera, aktuálne je, zdá sa, opäť sama. Šťastie tak hľadá v ďalšom televíznom projekte.

