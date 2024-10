Česká modelka 4 mesiace po ROZVODE s moderátorom Ruže: Až teraz si MENÍ priezvisko!

Krištof Králik s bývalou manželkou Petrou (Zdroj: Ján Zemiar)

PRAHA - Petra Králik bola vydatá za moderátora šou Ruža pre nevestu Krištofa Králika. 2 roky po ich svadbe sa však rozviedli. No a až teraz sa česká modelka rozhodla zmeniť si priezvisko!

Písal sa rok 2022, keď sa z moderátora Krištofa Králika stal ženáč. Svadbu s českou modelkou Petrou Macovou mal v Las Vegas. Neprešli však ani dva roky a párik sa rozišiel. Krach ich vzťahu sa prevalil tento rok v januári. Avšak ich profily na sociálnej sieti už dlhšie naznačovali, že sa v ich životoch niečo deje. Netrvalo dlho a dali si aj definitívne zbohom. Petra a Krištof sa v júni rozviedli.

Kráska to dokonca aj oslávila večerou. Moderátor šou Ruža pre nevestu si našiel za Petru už aj náhradu. Tiež zalovil v českých vodách. Zahľadel sa do českej moderátorky Verone, ktorá ho očarila svojou neodolateľnou krásou. Petra je zrejme stále slobodná, no teraz sa rozhodla pre ďalší zásadný krok vo svojom živote. 4 mesiace po rozvode si mení priezvisko. „Nové doklady a meno za slobodna čoskoro," napísala.

(Zdroj: Instagram PM)