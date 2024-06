Markizácka kráska po špekuláciách o vzťahu s moderátorom Ruže: Ukázala FRAJERA!

Nevesta Lara (Zdroj: TV Markíza)

BRATISLAVA - Žiadny Krištof! Markizácka Kráska ukázala po špekuláciách o vzťahu s moderátorom Ruže svojho frajera. Toto je on! So ženíchom Radkom tam teda podoba žiadna nie je...

Lara Dizdarevič bola najmladšou účastníčkou romantickej šou Ruža pre nevestu. Pozornosť na seba pútala hlavne svojou krásou a vyspelým správaním. Ohúrila aj samotného ženícha Radka, no nakoniec si ju nevybral. Ako sme vás už na Topkách informovali, sympatický barman si vybral Stanku, s ktorou im to nevydržalo.

Vzťah tak na televíznych obrazovkách nenašla žiadna nevesta. Niektorým sa zadarilo až v realite. A medzi ne patrí aj mladučká Lara. Mnohí ju po konci šou však spájali s moderátorom Krištofom Králikom, pretože aj on bol slobodný. S jeho exmanželkou Petrou Macovou sa prednedávnom rozviedli. Tieto špekulácie obaja vyvrátili. No a hnedovláska sa už aj pochválila na sociálnej sieti novým frajerom. No a ten sa z ďaleka nepodobá na spomínaného Radka. Je to mladý chlapec a volá sa Oliver. FOTO jej novej známosti si môžete pozrieť v galérii.