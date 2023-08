Známy markizák ZNOVA vymenil frajerku: Podobá sa na jeho ex… Ako živá Barbie!

V predposlednej sérii Let's Dance Vilém tancoval po boku herečky Zuzany Šebovej, v tej uplynulej zasa sprevádzal Janku Kovalčíkovú. A oplatilo sa. Spoločne sa im podarilo zvíťaziť, a tak sa stali kráľovnou a kráľom tanečného parketu za rok 2023.

(Zdroj: Instagram NT)

No kým v šou vystriedal dve tanečné partnerky, v súkromí ich stihol trochu viac... Počas šou Love Island, ktorá ho v podstate preslávila, sa dal dokopy s krásnou Nikol Treterovou. Aj napriek tomu, že reality šou nevyhrali, vyzeralo to tak, že ich vzťah je skutočne pevný. Po niekoľkých mesiacoch ale išli od seba, čo jeho bývalá partnerka oznámila so slzami v očiach a uviedla, že tanečník ju údajne podvádzal.

(Zdroj: Ján Zemiar/ Videoarchív TV Markíza)

Keď sa Šír dostal do prvej série Let's dance, médiá ho prichytili po boku Sylvie Šulíkovej, I. Vicemiss Slovensko za rok 2021. Ich vzťah ale dlho nevydržal a hoci sa k sebe "priznávali aj oficiálne" a pred očami verejnosti, po pár týždňoch bol ich romániku koniec. No ubehol len naozaj krátky čas, kým do spoločnosti prišiel s inou známou blondínkou. Na galavečer Český Slavík dorazil s modelkou Veronikou Přikrylovou, ktorá je známa ako "Veve" z prvej série šou Survivor.

Avšak, ani tento "vzťah" Vildovi nijako slávne nedopadol. Zopár mesiacov sa síce o jeho súkromnom živote nič nevedelo, ale... Počas poslednej markizáckej párty dokázal, že čo sa týka sexi plavovlások, nemá skrátka dosť. Spoločnosť mu totiž robila mladá blondínka Laura, ktorá má 21 rokov a vyzerá ako stelesnená živá Barbie. Z toho, ako sa k sebe mali, je zrejmé, že nejde len o kamarátstvo. Aha, ako im to spolu seklo!

Vilda Šír s priateľkou (Zdroj: Ján Zemiar)

Vilda Šír s priateľkou (Zdroj: Ján Zemiar)

Vilda Šír s priateľkou (Zdroj: Ján Zemiar)