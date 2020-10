Slávny český herec sa korony nebojí: Porazil iný smrtiaci vírus!

PRAHA - Česká republika má stále viac nakazených, no herec Pavel Nový (72) sa koronavírusu neobáva, hoci patrí do rizikovej skupiny. Spolieha sa na svoju imunitu a fakt, že pred rokmi už bojoval s iným smrtiacim vírusom a porazil ho.

Celý svet má strach z nového koronavírusu a situácia v Česku sa zhoršuje každým dňom. Herec Pavel Nový strach nemá, hoci využíva na cestovanie hromadnú dopravu.

V minulosti sa totiž stretol s ešte desivejšou diagnózou. „Prečo by som sa mal báť nejakej choroby? Ja som už bol mŕtvy a tiež z vírusu. Viem, aké je to svinstvo, ale že by som sa bál? Nie! Čoho? Buď ma to stretne a vyhryziem sa z toho, alebo nie,” povedal hrdinsky herec pre Aha!

Zdroj: CT

V roku 2007 totiž skončil na vozíku po tom, čo sa nakazil západonílskou horúčkou. Tá mu spôsobila opuch mozgu a vírus mu napadol celý nervový systém, takže mu ochrnulo celé telo. Po liečbe musel absolvovať rehabilitácie a už vtedy istá pracovníčka rehabilitačného centra povedala českým novinárom, že Pavel Nový má športového ducha, nevzdáva sa a je maximálne disciplinovaný.

Aj teraz evidentne verí, že mu tieto vlastnosti pomôžu. „Spolieham sa na seba a svoju vypestovanú imunitu a spôsob života. Bývam na dedine, tam to veľmi nekoluje, do Prahy chodím len zarábať peniaze,” uviedol herec. Snáď sa mu naozaj podarí nenakaziť sa koronavírusom.