Otvorenie Ďurovčíkovho divadla: Štýlový Jano a najkrašia žena roku 2006... Od Miss sa vôbec NEZMENILA!

(Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Cez víkend sa v bratislavskom Novom Meste slávnostne otváral nový umelecký priestor. Ide o divadlo Jána Ďurovčíka (53) s názvom JANART. Túto veľkolepú udalosť si nenechalo ujsť mnoho známych osobností. Miss Slovensko 2006 Magdaléna Šebestová (41) sa od zisku korunky vôbec nezmenila... No pozornosť pútal aj samotný Ďurovčík - aha, aký bol štýlový!

Choreograf a režisér Ján Ďurovčík mal včera svoj veľký deň. Po rokoch príprav a plánovania, totiž v nedeľu slávnostne otvoril svoje nové divadlo. Nachádza sa v bratislavskom Novom Meste a nesie názov JANART. Veľkolepú udalosť si nenechalo ujsť mnoho známych osobností, ktorí sú roky fanúšikmi Ďurovčíkovej tvorby.

Jednou z nich je bez pochýb Magdaléna Šebestová, ktorá v roku 2006 bola zvolená za najkrajšiu ženu a získala titul Miss Slovensko. Od jej korunovania uplynulo už dlhých 18 rokov... No zábery z večera dokazujú, že sa za ten čas vôbec nezmenila. Obtiahnuté minišaty podčiarkujú jej dokonalú postavu a odhaľujú štíhle nohy. A v tvári tiež stále vyzerá ako čerstvá dvadsiatnička.

(Zdroj: Ján Zemiar)

Magdaléna Šebestová (Zdroj: Ján Zemiar)

Za zmienku určite stojí aj samotný Ďurovčík, ktorý predviedol štýlový outfit. Voľné svetlé nohavice doladil bielym tričkom, na ktoré si prehodil bielu košeľu a celý look doplnil značkovými teniskami so zaujímavým detailom. Mladá manželka Barbora režisérovi zjavne prospieva, málokto by totiž tipol, že má po 50-ke!

Ján Ďurovčík (Zdroj: Ján Zemiar)