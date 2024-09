Marek Rozkoš v hudobnej komédii Milujem ťa, ale... (Zdroj: Ján Zemiar)

Herec Marek Rozkoš bude jednou z hviezd novej muzikálovej komédie Milujem ťa, ale… ktorú z Broadwaya prinesie už koncom septembra na javisko Stars Auditória fenomenálny režisér Ján Ďurovčík. Diváci tak budú môcť vidieť herca, známeho zo seriálu Dunaj, k vašim službám, v celkom inej polohe - tancujúceho a spievajúceho.

Pre Rozkoša je to prvá spolupráca so známym režisérom. Aká teda je?nešetrí superlatívmi umelec. A hoci to pre charizmatického herca nie je úplne prvá skúsenosť so spevom, zo svojej novej úlohy je nadšený.

V seriáli Dunaj, k vašim službám postava Petra Kučeru zomrela, no Rozkoš sa objaví v televíznej novinke. „Už sa pripravuje a pečie nový projekt, takže divákom až tak nezmiznem z obrazoviek.“ Podrobnosti sú stále pod rúškom tajomstva, herec predsa len čosi prezradil. A otázkou ostáva, či ho v televíznej novinke vôbec spoznáme!

Ďurovčík dal Rozkošovi jedinečnú šancu: V tejto hereckej polohe ho vôbec nepoznáte (Zdroj: NL/TH)