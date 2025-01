Pyšný otec Majself: Bude zo syna profesionálny futbalista? Úžasné, čo prezradil!

Michael Majself Švehla (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Raper Majself má úspešnú kariéru a krásnu rodinu, no život pod tlakom verejnosti nie je vždy jednoduchý. Čo ho udržiava v rovnováhe a aký má recept na stres?

Majself, vlastným menom Michal Švehla, patrí medzi obľúbených slovenských raperov, no sláva a úspech neprichádzajú bez námahy. Popri množstve pracovných povinností a nabitom rozvrhu si však stále nájde čas na to najdôležitejšie – rodinu a pokoj v duši. „Neviem, či som úplne slávny, ale som šťastný a mám úspešný život, pretože mám zdravú rodinu, a to považujem za svoj najväčší úspech,“ priznáva raper.

Aj keď na verejnosti pôsobí vyrovnane, priznáva, že tlak a stres sú súčasťou jeho každodenného života.prezrádza tajomstvo úspechu raper, ktorý našiel oslobodenie a upokojenie v dychových cvičeniach. Ako totiž prezradil, dovolenkových dní si v posledných rokoch veľmi neužil.šokuje svojimi slovami Majself a vo svojich slovách pokračuje.

Oddych však nachádza aj pri inej činnosti - a tou je paradoxne práca, ktorá ho napĺňa radosťou. Radosť mu však robí najmä rodina, ktorá je pre neho všetkým. A hoci je rodinný rozvrh miestami hektický, doma vládne harmónia. My sme však boli zvedaví, či sa aj nad vzťahom rapera a jeho krásnej manželky Júlie objaví sem-tam nejaký mráčik, ktorý je zdrojom stresu a napätia. A Majself vyšiel s pravdou von!

