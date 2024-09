Ján Koleník (Zdroj: Ján Zemiar)

Ján Koleník patril k najväčším hviezdam markizáckej tanečnej horúčky, a preto nemôže chýbať ani na Let´s Dance Tour. Herec, ktorý sa netají svojou láskou k tancu a v minulosti mal na nohách tanečné topánky pomerne často, neskrýva nadšenie. „Áno, veľmi sa teším na turné, bude to nejaké vyvrcholenie môjho účinkovania v Let´s Dance. Ešte nemôžem prezradiť, s kým budem tancovať, ale je to to najprirodzenejšie, čo mohlo byť, čo sa mohlo stať. Budem tancovať s veľmi blízkou osobou pre mňa a veľmi sa na to teším.“

V šou sa objavia také zvučné mená ako Nela Pocisková, Janka Kovalčíková, Gabriela Marcinková, Adam Bárdy, Jakub Jablonský, Juraj Loj, Zuzka Kubovčíková Šebová, či Ivana a Marián Gáboríkovci. Koleník však bude stálicou. „Myslím, že sa budú meniť dvojice podľa záväzkov iných tanečníkov. Ja za seba môžem povedať, že navštívim každé mesto, do ktorého pôjdeme.“ Diváci sa tak majú rozhodne na čo tešiť, nakoľko herec predvádzal na parkete v šou fenomenálne výkony a titul kráľa tanečného parketu získal naozaj právom. Celým turné bude divákov sprevádzať aj nová moderátorská dvojica – Tina a Lucia Hlaváčková. Tréningy vrcholia, no napriek pracovnej vyťaženosti si herec obúva tanečné topánky vedľmi rád. „Ja netrénujem preto, či to potrebujem alebo nepotrebujem, mňa to baví... Ten pohyb, vypnutie hlavy je úplne iný štýl relaxu, na toto sa veľmi teším.“ V rozhovore však prezradil, že tancu sa len tak vzdať nemieni. Obuje si napokon tanečné topánky aj po skončení Let´s Dance Tour?

Koleník odhalil plány PO Let´s Dance Tour: Pre túto VÁŠEŇ nebudem mať na nič iné čas! (Zdroj: NL/TH)