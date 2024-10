Ján Koleník VÝNIMOČNE o politikoch: Nedokázal skryť rozhorčenie!

Ján Koleník (Zdroj: Ján Zemiar)

Obľúbený slovenský herec Ján Koleník si na nedostatok práce skutočne nemôže sťažovať, práve naopak! Možno aj to je dôvod, prečo sa rozhodol dopriať si pauzu. Herec, ktorý aktuálne hviezdi v seriáli Druhá šanca a Dunaj, k vašim službám, sa rozhodol pre dovolenkový oddych na celého pol roka! Kvôli aktuálnemu dianiu na Slovensku sa však mnoho ľudí pohráva s myšlienkou odísť z krajiny úplne. Je niečo, čo by dokázalo k tomuto rozhodnutiu priviesť aj známeho herca? „Nie, nedokázalo. Je to veľmi malý argument - kvôli politickej situácii odchádzať, kvôli spoločenskému zriadeniu, antidemokratickému systému – nemalo by to dospieť do takého bodu, že by som skrátka odcestoval. Ja mám stále na Slovensku rodinu, mám tu prácu, ktorú milujem, ja nemám skrátka dôvod odchádzať.“

Koleník zdôrazňuje, že odchod kvôli politickej situácii pre neho neprichádza do úvahy.hovorí s nádejou v hlase. Napriek tomu však z podaktorých vecí neskrýva sklamanie, až rozhorčenie.Tu však vo svojich vyjadreniach obľúbený herec neskončil...

