Zuzana Mauréry (Zdroj: CinemArt SK)

Hlavnou témou drámy Koniec sveta sú medziľudské vzťahy vyobrazené na veľmi krehkom a postupne sa budujúcom vzťahu dedka (Miroslav Krobot) a jeho vnuka Tondu (Vojtěch Veverka), ktorý bol vybratý náročným konkurzom a prejavil obrovský talent. „Tonda sa bojí, že bude koniec sveta, napriek tomu je veľmi odvážny. Ak by bol skutočný, bol by to môj najlepší kamoš,” povedal Vojtěch o svojej filmovej postave.

Výrazným slovenským prínosom vo filme je Zuzana Mauréry, ktorá ponuku prijala najmä pre tému, ktorú film spracováva: „Je to film o hodnotách a medziľudských vzťahoch. A na tom to všetko stojí aj dnes naprieč všetkými režimami, o tieto hodnoty a postoje sa dá vždy oprieť.” Hrá tam manželku hrdinu, ktorý má ešte jednu ženu. „Moja Blaženka je milou priateľkou hlavného predstaviteľa, ktorého hrá Mirek Krobot”, hovorí Zuzana o svojej postave, ktorá nie je schopná zmeniť svoje vzťahy a situáciu. „Dokáže dôstojne žiť v tom, pre čo sa rozhodla. Nie je to ľahké. Možno to nie je primárne obdivuhodné, ale nevie to…Sú aj takí ľudia, ktorí nevedia zmeniť svoj život, aj keď by veľmi chceli.”

Zuzana si spoluprácu v Čechách veľmi pochvaľuje a ďakuje za množstvo príležitostí, ktoré jej českí filmári poskytli. A čím ju tento film zaujal najviac?

Zuzana Mauréry o krehkých vzťahoch: Toto je pre ňu... Koniec sveta! (Zdroj: PŽ/TH)