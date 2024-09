Na statku to VRIE: TÁTO farmárka bola vraj NAPADNUTÁ... Divákom je na SMIECH!

Statok na Farme 16 (Zdroj: TV Markíza)

BRATISLAVA - Na statku to už poriadne vrie. Diváci už boli svedkami drobných konfliktov, no teraz zažijú niečo, čo doposiaľ na Farme 16 nebolo. Zúfalá farmárka poprosila produkciu o pomoc.

Farma 16 je už v plnom prúde. Druhou vypadnutou sa stala mladučká Ella po prehratom súboji s Lenou. Po dueli sa vášne rozprúdili a mnoho z farmárov si aj vypilo. Pod vplyvom boli aj Sandra s Ivanou, medzi ktorými to je poriadne vyostrené. Tentoraz to však zašlo ešte ďalej. Už to nebolo len o drobnom konflikte.

Sandra povedala Ivane, že je menej inteligentná a tam to všetko začalo. Výčapníčka z Prahy sa neovládla a snažila sa Sandru chytiť a začala do nej "ísť" rukou. Sandra to vyhodnotila ako fyzický útok, a preto poprosila produkciu o zúfalú pomoc. Z Ivany mala strach a dokonca odmietla kvôli tomu aj spať v spoločnej miestnosti. V spovednici prosila, aby Ivanu odniesli z Farmy preč, pretože sa necíti bezpečne. Viac uvidíte dnes o 21:55 na obrazovkách televízie Markíza.

Divákov však veľmi svojimi slovami nepresvedčila. Totálne ju vysmiali. „Nemám rada ani jednu ani druhú, ale príde mi, že to táto princeznička trošku zveličuje," napísala istá žena. „Ako trápne chcela využiť situáciu. Dúfam, že pôjde do duelu," reagovala ďalšia. „Heeej úplne povolajte NAKA na Ivanu aby ju spacifikovala," vysmial Sandru fanúšik.