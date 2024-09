Markizácka exfarmárka v centre policajnej NAHÁŇAČKY: V aute sedela so synom... TRIASLA sa od strachu!

(Zdroj: archív JK/polícia SR)

BRATISLAVA - Aj keď je človek absolútne opatrný a dodržiava všetky predpisy, môže na cestách doplatiť na nezodpovednosť iných. V piatok sa takmer stala obeťou takéhoto cestného piráta aj exfarmárka Jana Kállayová (40). Práve sa vracala domov so synom v aute, keď sa ocitla v centre policajnej naháňačky... Triasla sa od strachu!

Jana Kállayová, ktorá sa do povedomia verejnosti dostala v roku 2012 vďaka účasti v 3. sérii markizáckej šou Farma, má za sebou hororový zážitok. Vyzdvihla svojho syna v škole a vracala sa práve domov, keď sa ocitla v centre policajnej naháňačky. Motorkár unikal pred mužmi zákona a v obrovskej rýchlosti si to mieril na hraničný priechod Čunovo-Rajka.

(Zdroj: archiv JK)

„Zobrala som syna zo školy, išli sme domov, spievali sme si v aute a naraz som v Rusovciach počula motorkára, ktorý nás obehol tak, že mi prišlo zle. Ohrozoval ostatných vodičov, nato 3 policajné autá, ktoré išli do protismeru, riskovali svoje životy,“ opísala pre Topky.sk Kállayová s tým, že sa od strachu až triasla. Na starej hranici vraj už motorkára čakali ďalší policajti.

„Nevedela som, čo bude, či budú strieľať alebo ako zareagujú. Nakoniec to šmykol motorkár dole do protismeru v tej plnej rýchlosti. Chválim policajtov, ako postupovali,“ pokračovala Jana, ktorá sa stále spamätáva z nepríjemného zážitku. „Ten pocit, že môžete prísť o život, nebol príjemný, verte mi. Jednu autonehodu sme už prežili, takže som šťastná, že to dopadlo takto,“ dodala.

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

„Viaceré policajné hliadky prenasledovali v piatok pred 14:00 vodiča motocykla zn. Kawasaki, ktorý odmietal zastaviť na opakované výzvy k zastaveniu. Vodič vo vysokej rýchlosti pred policajtmi unikal v seme na hraničný priechod s Maďarskom Čunovo-Rajka. V blízkosti hraničného priechodu, na území Maďarska bol vodič zastavený a následne obmedzený na osobnej slobode,“ prezradil pre Topky.sk hovorca PZ v Bratislave Michal Szeiff.

„Vyvodením trestno právnej zodpovednosti ako aj následným objasňovaním tejto udalosti sa zaoberajú maďarskí policajti, ktorým poskytnú policajti Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave potrebnú súčinnosť,“ dodal hovorca. Policajti neskôr zverejnili aj video z naháňačky motorkára. Pozrite, ako celý zákrok prebiehal!