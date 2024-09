Exfarmárka Nikola Ďuriš na POLÍCII: EX ju čakal pred domom... Surové napadnutie, 5 rán do tváre!

(Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Nikola Ďuriš Komorová (32), ktorá sa do povedomia verejnosti dostala vďaka 2. sérii markizáckej reality šou Farma, si v týchto dňoch prešla hotovým peklo. Ako prezradila, stala sa obeťou brutálneho napadnutia zo strany svojho bývalého priateľa. Čakal vraj na ňu pred domom, dostala 5 rán do tváre!

Nikola Ďuriš Komorová išla vypovedať na políciu (Zdroj: Ján Zemiar)

K incidentu došlo v utorok o 19:45 večer v bratislavskej Petržalke. „Prichádzala som domov v sprievode mojej dlhoročnej kamarátky, ktorá ma viezla, vystúpila som z auta a pri vchode stál môj terajší priateľ a jeho tehotná ex, ktorá každú chvíľu rodí,“ opísala pre Topky.sk situáciu Ďuriš. „Prvé zvítanie s ňou, aj keď nerozumiem prečo sa ocitla pred našim domom, evidentne opäť prišla na mňa nakladať, ako to bolo u nej zvykom,“ pokračovala.

Ako sa ukázalo, nebola sama... O chvíľu nastalo peklo. „Prišla aj s mojim ex, ktorý sa schoval neďaleko za bytový dom a počkal si, kým prídem. A nastalo pre mňa peklo a šok! A to doslova, schytala som 5 úderov do oblasti tváre. Ex môjho priateľa sa celý čas na túto drámu pozerala a jej slová boli - "Tu máš, ty ku*va!" A slovne ma napádala počas celého incidentu,“ uviedla Nikola s tým, že napadnutý bol aj jej aktuálny priateľ.

Čo bolo dôvodom, zrejme nevie ani ona sama. „Od rozchodu sú to už 3 mesiace, nekontaktovala som ho, ani nevyhľadávala!“ uviedla na margo svojho ex. A bývalka jej partnera? „Túto ženu som nepoznala a nikdy som jej neublížila. Už to trvá cca 2 mesiace, čo nás otravuje a strpčuje nám život,“ uviedla exfarmárka. Situáciu sa rozhodla nenechať len tak a k incidentu privolala aj políciu.

(Zdroj: Ján Zemiar)

„Vami uvedenou vecou sa v súčastnosti zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave V, pričom vec je evidovaná ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu. Policajti vykonávajú potrebné úkony s cieľom jej náležitého objasnenia,“ potvrdil pre Topky.sk hovorca krajskej polície Michal Szeiff.

„Na tvári som mala opuch a podliate oko. A bolesti veľké až do ranných hodín, pokiaľ mi známa nepodala tabletky od bolesti. Verím, že takýto ľudia dostanú, čo si zaslúžia,“ dodala Ďuriš, ktorá bola stredu popoludní vypovedať na polícii.

(Zdroj: Ján Zemiar)