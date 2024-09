PRVÝ SEX na Farme: Rozdali si to na TERASE, priamo pod kamerou... Chvíľu predtým vyznával city inej!

(Zdroj: Tv Markíza)

BRATISLAVA - Šestnásta séria markizáckej reality šou Farma odštartovala len pred týždňom, no už je to tam poriadna divočina. Oslava po prvom dueli, v ktorom vypadla mladučká Ella, sa mierne zvrtla. Alkohol tiekol potokom, vyznávali sa city a.... Farmári si to napokon rozdali na terase, priamo pod kamerou!

Markizácka Farma má za sebou prvý duel. V ňom sa stretli súťažiace, ktoré v uplynulý týždeň spali v chlieve - Sandra a Ella. Späť do hry sa vrátila prvá spomínaná a na statku vypukla oslava. Alkohol tiekol potokom, zabávalo sa, smialo sa... Ešte večer Matúš vyznával svoje city Kláre, ktorá sa mu tiež otvorila a mladého Košičana pobozkala.

Lenže zatiaľ čo pri Kláre si Matúš na bozk musel zopár dní počkať, pri druhej to išlo podstatne rýchlejšie. Len čo tanečnica zaspala, v kuchyni sa strhlo hotové ródeo. Hore bol už iba Matúš a Lenka, no a medzi dvojicou to poriadne zaiskrilo. Najprv prišlli bozky, potom dotyky... No a ďalej sa o slovo prihlásila vášeň. Farmári sa presunuli na terasu, kde sa jej už nedokázali ubrániť.

Lenka odhodila podprsenku, aj legíny, sadla si na Matúša a... Dvojica si to rozdala rovno pod kamerami.

