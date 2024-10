BRUTÁLNA hádka na Farme: Súťažiace SKOČILI do seba... Choď do p**e SEDLAŇA!

Karin a Stanka sa do seba pustili (Zdroj: TV Markíza)

Na Farme sa strhla brutálka hádka. Skočili do seba Karin Dvořáková a Stanka Klčová, ktoré prichádzali na statok ako skupinka spolu s Adamom a Minhom a plnili tajné misie. Po tomto si už na meno zrejme nebudú vedieť prísť. Karin sa o Stanke uz prednedávnom vyjadrovala, že je psychicky labilná, a to, že to medzi nimi nie je v najlepšom poriadku, sa ukázalo naplno až teraz.

Všetko začalo po dueli. Andrej naložil Lene, že sa bola v noci mimo. „To je všetko z tvojej hlavy?" spýtala sa ho Lena s tým, že narážala na to, že mu to dala do hlavy Stanka. „Lebo ste tam boli dvaja. Ty a Stana," pridala sa Karin, ktorá sa vyjadrila, že má Andreja radšej. „Nikoho nezaujíma, koho máš ty rada," nenechala sa temperamentná blondínka. A potom to prišlo... „Drž p**u Stana! Vypadni do p**e!" priliala do ohňa Karin.

„Ty s kým sa bavíš takýmto tónom? Myslíš, že Diorky z teba spravia úroveň? Sa tu správaš na dámu, ale si..." reagovala ďalej Stanka. „Ježiš Stana chooooď do p**e! Choď si ovplyvňovať ľudí! Choď sa rozrevať! Stojíš so zalomenými rukami za chlapmi a nemáš vlastný názor!" kričala po nej Karin. „Aspoň sa nebudem za seba hanbiť ako ty! A kto nemá vlastný názor?? Čo ty vieš o mne??" vybuchla Stanka. „Falošáčka urevaná!" dodala Karin. „Sedlaňa! Nech si kúpi aj desať „Vuittoniek" a tridsať Dioriek, aj tak tú úroveň mať nikdy nebude!" vyjadrila sa Stanka. „Milujem, keď mi ľudia závidia. Veď ja som v šoku, ja nemám len jedny Dior šľapky, ja ich mám že šesť moja zlatá..." povedala na záver Karin.