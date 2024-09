Vladislav Plevčík vo filme Duchoň (Zdroj: Ján Zemiar)

Filmový príbeh Karola Duchoňa začína počas nakrúcania silvestrovského programu v televízii v roku 1984 a mužovi, ktorému ešte nedávno ležal pri nohách svet, prebehne počas jednej noci pred očami doslova celý život. Boli sme sa pozrieť na nakrúcanie tejto scény a Plevčík nás ohúril. Jeho prvá reakcia na ponuku bola zvláštna: „Ticho! Ticho a hluk myšlienok, potom som sa šiel prejsť a potom som sa trošku usmial, uvedomil si obrovskú zodpovednosť a išiel som do toho!“ Neváhal však, pretože ho oslovili ľudia, ktorí sú vo filmovom priestore špičkou.

Karola Ďuchoňa Plevčík rád počúval aj predtým, ale teraz ide o oveľa viac – navnímať jeho gestá, grify, pohyby na scéne, to si vyžadovalo stovky hodín. „Celé je to extrémne náročné, ale je to prekrásne, pretože je to príbeh jedného milujúceho človeka, zakrytý veľkým tajomstvom“. Vlado má veľmi rád pesničku Začínam deň s úsmevom či Tancujem s tebou rád… v súkromí však po tom, čo prišiel rozchod s už expriateľkou Petrou Dubayovou, mu asi do spevu a tanca veľmi nie je...

Exfrajer Dubayovej Plevčík ako DVOJNÍK Duchoňa: Vďaka TOMUTO mu je tak podobný! (Zdroj: NL/TH)