Všetci kričali NIE, Kemka to na Adelu aj tak vybalil: Si hovno!

Po vlaňajšom triumfe sa jedinečná zábavná šou Možné je všetko! Vracia na obrazovky televízie Markíza s desiatimi novými časťami. Divákom sa v nich opäť predstavia populárne osobnosti v situáciách, v akých ich ešte nikdy nevideli. Pod moderátorským vedením Dana Dangla ich čakajú súťažné disciplíny, pri ktorých budú musieť preukázať umenie improvizácie a často budú nútení vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a prekonať samých seba. Bláznivé úlohy, napínavé hry a neľahké výzvy sú prísľubom neopakovateľnej atmosféry a skvelej zábavy.

Na divákov čakajú nielen nové originálne hry, ale aj ešte pestrejšia zostava známych osobností. Zabávať ich budú napríklad Jakub Jablonský, Petra Polnišová, Juraj Loj a Anna Jakab Rakovská. Nebudú však chýbať ani známe tváre z prvej série ako Tomáš Maštalír, Adela Vinczeová, Jana Kovalčiková, Juraj Kemka, či Michal Kubovčík.

Salvy smiechu v slovenských obývačkách bude opäť rozpútavať bezpočetné množstvo improvizačných hier. Obzvlášť zarezonovala „Šikmá plocha“, v ktorej celebrity predvádzajú vtipné scénky, ktoré sa odohrávajú vo vnútri miestnosti postavenej pod 22,5° uhlom. O rôzne bizarné, prekvapivé a zábavné momenty tak rozhodne nie je núdza. Divácky obľúbená je aj hra „Hore nohami“, v ktorej vybraní dvaja účinkujúci hrajú scénku na vybranú tému, pričom sú zavesení dolu hlavou. Ďalšou populárnou stálicou je „Potme“, kde herci hrajú improvizovanú scénku v miestnosti, kde je úplná tma. To, čo sa deje vo vnútri však divák vidí vďaka kamere s nočným videním. Novou hrou je „Kto som? Co som?“ Vo videu Juraj Kemka háda, koho predstavujú jeho kolegovia, a ako ináč, opäť sa to nezaobíde bez smiechu.

