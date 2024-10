Petra Dubayová KONEČNE potvrdila vzťah s Jablonským: PRVÉ slová!

Petra Dubayová a Jakub Jablonský (Zdroj: Ján Zemiar)

Petra Dubayová bola dlhé roky zadaná s hercom Vladislavom Plevčíkom. Všetko vyzeralo naozaj idylicky a nasvedčovalo tomu, že ich láska je tá pravá. Opak bol však pravdou a herečka sa ním rozišla. Dôvodom rozchodu bol pravdepodobne jej nový vzťah s hereckým kolegom Jakubom Jablonským. S ním sa už vyše dvoch rokov stretáva na pľaci. Nakrúcajú spolu seriál Dunaj, k vašim službám.

Ich láska vzplanula nečakane a prevalila sa po markizáckej media party v auguste. No a po dvoch mesiacoch to Petra konečne potvrdila. Urobila tak v markizáckej relácii zverejnenej na ich webe s názvom Na káve. „Áno, tvoríme pár. Obaja však chápeme tú problematiku rovnako, máme rovnaké názory a viac-menej sme s tým rátali. A práve preto sa cez to dokážeme ešte rýchlejšie povzniesť,“ priznala Petra. Narážala tým na neutíchajúci záujem verejnosti o ich vzťah. „Dokážeme žiť svoj život a žijeme tak, akoby sa to ani nedialo,“ pokračovala herečka.

„Mám rada svoju prácu, rada hrám, ale to, že ma ľudia poznajú, beriem ako niečo navyše, čo si musím absolvovať, ale necítim sa dobre. Keď ma ľudia poznajú ako Petru Dubayovú, to až tak rada nemám,“ dodala. Jakub Jablonský bol slobodný od marca. S priateľkou, herečkou Kristínou Spáčovou sa rozišli po 6 rokoch. Neskôr sa začalo hovoriť o romániku s jeho tanečnou partnerkou v Let's Dance Eliškou Lenčešovou. Ten nakoniec obaja vyvrátili.