Ráchel zastihla v zahraničí NAJHORŠIA SPRÁVA: Úplne sa zložila... Letela prvým lietadlom DOMOV!

KANÁRSKE OSTROVY - Ráchel Karnížová (22) za posledný rok vymietla rovno dve televízne reality šou. Prvou bol Love Island... No a práve tam mala v týchto dňoch namierené, no tentokrát už iba ako influencerka. A nachádzala sa už na Kanárskych ostrovoch, keď ju zastihla tá najhoršia správa. Úplne sa zložila... Letela prvým lietadlom domov!

Ráchel Karnížová o svojom trápení informovala fanúšikov na sociálnej sieti Instagram. Sexi ryšavka je známa tým, že chová dve mačky, no a kým cestuje do zahraničia, starajú sa o ne blízki, ktorí majú kľúče od jej bytu. Inak tomu nebolo ani tentokrát. Influencerka mala stráviť zopár dní na Kanárskych ostrovoch, kde sa spolu s ďalšími exsrdiečkami mala pozrieť do novej vily Love Islandu.

Než tak však stihla nazrieť, zastihla ju tá najhoršia správa. „Poslala mi suseda fotku Tea ako leží na okne a nohy má vonku - je to suseda, ktorá býva oproti mne - ja som si myslela, že to nie je nič neobvyklé, pretože môj Teo vždy ležal na okne, na balkóne a vždy, keď som odchádzala, tak som nechávala otvorené okná, aby mali vzduch. Ale povedala mi, že tam tak leží už veľmi dlho,“ opísala situáciu zjavne rozrušená Ráchel.

„Tak som písala Lare, kamoške, ktorá býva nado mnou a má kľúče od môjho bytu, nech ho ide skontrolovať, či je v pohode. Ona mi potom volala, že je v pohode, len nevie hýbať nohami, tak že ho ide odviezť k doktorke,“ pokračovala, no pri ďalších slovách sa úplne zložila. „No a potom po chvíli od doktorky mi volala, že Teo zomrel. A ja som proste teraz tu na Kanároch a nemám sa ako dostať domov a strašne si vyčítam, že keby som bola doma...“

Tam ju však čaká ešte druhá mačka, ktorá po smrti Tea zostala v byte sama. Ráchel sa preto rozhodla čo najskôr dostať domov. „Môj druhý pokladík ma čaká doma, tak som si kúpila prvú letenku, čo dnes bola a idem domov,“ dodala s tým, že by to na ostrove nevydržala ani o minútu dlhšie a ide si dať na pár dní od sociálnych sietí pokoj.

