ŠOK na obrazovkách Markízy: Nečakaný koniec!

Ďalší náhly koniec! (Zdroj: pixabay.com)

KANÁRSKE OSTROVY - Reality šou televízie Markíza sú vždy v nejakých momentoch poriadne dramatické. Inak to nebolo ani tentoraz. Nečakaný koniec na obrazovkách!

Markizácku šou Love Island obľubujú mnohí Slováci a už nedočkavo čakali kedy odštartuje. Nové srdiečka si hneď získali svojich fanúšikov. Nachádzajú sa medzi nimi aj známe tváre - influenceri, ktorí pôsobia na sociálnej sieti Instagram, kde majú kvalitnú základňu sledovateľov. Jedná sa napríklad o tohtoročnú hviezdu celej série Dominique Alagiu, Yenifer Cao a koniec koncov aj sympaťaka Tomáša Tapušíka.

Ten kedysi tvoril pár so známou Slovenkou Andreou Saky. Po jeho boku sa dlhú dobu neobjavovala žiadna kočka, a preto nebolo žiadnym prekvapením, že zavítal na ostrov lásky nájsť si svoju vyvolenú. Do oka mu padla modelka Terez, s ktorou bol aj na romantickom rande. O to väčší šok pre divákov bol, keď zahlásil, že zo šou odstupuje. Vo vile sa pred toľkými kamerami totiž necítil komfortne.

„Život na vile nie je jednoduchý, čo sa týka emócií a empatie. Fakt si vážim, že tu môžem byť, ale je to už týždeň, čo nespím a nemám plnohodnotný oddych. Cítim sa v tej situácii dosť zle, aj keď mi Terez dala tú najväčšiu oporu, aká sa len dala, ale ja som sa nedokázal tak či onak uvoľniť. Preto najlepšia voľba pre mňa je, že sa vzdám toho, že môžem viac spoznávať Tez, čo je pre mna úder pod pás samého seba, ale tak isto sa vzdávam aj šance vyhrať túto šou. Mrzí ma to. Máme spolu veľa spoločného, ale ja musím z tejto situácie odstúpiť z Love Island," vyjadril sa Tomáš. So všetkými sa následne rozlúčil a vilu opustil. „Necítim sa úplne dobre, ale chápem to,” reagovala potom krásna Tereza.

(Zdroj: TV Markíza/VOYO)