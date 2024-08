Hviezdu Nákupných maniačok ZDROGOVALI v klube: Nevedela chodiť, ani rozprávať!

(Zdroj: Instagram VH/Tv Joj)

KOŠICE - Viktória sa do povedomia verejnosti dostala vďaka navrátenej šou Nákupné maniačky. No aktuálne na seba upozorňuje oveľa vážnejšou témou. Rozhodla sa varovať mladé ženy, ktoré sa chodia zabávať do mesta. V jednom z košických klubov ju totiž zdrogovali.. Nevedela chodiť, ani rozprávať!

Viktória o strašidelnej skúsenosti porozprávala na sociálnej sieti Instagram a jej príbeh zdieľala aj Stanka Lučková zo šou Ruža pre nevestu, ktorá je jej dobrou kamarátkou. Incident sa stal koncom minulého týždňa v jednom z podnikov v Košiciach, kde jej pravdepodobne niekto hodil čosi do pitia. Od istého momentu si totiž nič nepamätá.

(Zdroj: Instagram V.H./S.L.)

„Nevedela som sama chodiť, nevedela som sama rozprávať. Potom, ako ma kamarátka doniesla až úplne domov do postele, tak ma neskôr na to našla mamka v bezvedomí. Nevedela ma prebrať, aj napriek tomu, že so mnou triasla, dala mi facku, nedalo sa ma prebrať. Až po niekoľkonásobnom pokuse som sa prebrala, no nevedela som sama prejsť ani do sprchy,“ opísala strašidelné chvíle Viktória.

Zverejnila aj fotku svojich rozšírených zreničiek, ktoré vtedy mala a zdieľala video, na ktorom sa vraj pokúšala obliecť - v skutočnosti mala v rukách papierové prúžky, ktoré sa snažila navliecť na nohy. Skrátka je z nahrávky evidentné, že nebola úplne pri zmysloch. Zaujímavosťou je, že pri testoch jej žiadnu drogu v krvi nezistili.

(Zdroj: Instagram TV JOJ)

S najväčšou pravdepodobnosťou jej bola podaná látka GHB (gama-hydroxybutyrát), tá je známa tým, že nemá žiadnu výraznú chuť ani zápach, preto sa ľahko mieša do nápojov. GHB môže rýchlo spôsobiť silnú sedáciu, stratu koordinácie, ťažkosti s rečou, či dokonca bezvedomie.

„Keď som o tom povedala kamarátkam, tak sa mi dostalo do uší, že nie som jediná. Takže sa to deje, len sa o tom nehovorí,“ prezradila Viktória, práve to bol dôvod, prečo sa rozhodla o svojej skúsenosti prehovoriť. Ani opatrnosť jej totiž nestačila na to, aby bola v bezpečí. Treba si preto dávať naozaj obrovský pozor!

(Zdroj: Instagram V.H./S.L.)