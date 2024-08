Janka Balková v seriáli Nemocnica (Zdroj: Ján Zemiar)

Nakrúcanie seriálu Nemocnica je v plnom prúde a už od septembra sa diváci môžu tešiť na nové príbehy z lekárskeho prostredia. Novou posilou v seriáli je aj postava divokej a nespútanej sestričky Johany, ktorú stvárňuje mladučká herečka Janka Balková. Tá vďaka Johane nahliadla do lekárskeho prostredia, otvorene však priznáva, že povolanie sestričky by vykonávať v súkromí nemohla. „Asi by som to nezvládla, mať tú zodpovednosť za ľudské životy a byť v tej situácii, keď niekto trpí. Asi som až príliš naučená vciťovať sa do ľudí, je to náročné…“ prezrádza sympatická herečka, ktorá však dodáva, že táto úloha určite zdvihla jej rešpekt voči zdravotníkom. V úlohe Johany je tak už Janka ako doma a zdá sa, že viac ako dobre sa cíti aj v spoločnosti svojich hereckých kolegov. „Kolektív ma prijal veľmi dobre. Sme si vytvorili takú partiu a herci,čo sa stretávame tak najčastejšie ako Janka Richterová, či Braňo Deák, si myslím, veľmi dobre rozumieme aj na pľaci, aj osobne.“

Nakrúcanie seriálu však dáva usmievavej tmavovláske poriadne zabrať, nakoľko naň dochádza z Košíc. „Je to niekedy aj vyčerpávajúce, ale myslím si, že to stojí za to. Je to zaujímavé byť v Košiciach aj v Bratislave, tá mentalita ľudí je trošičku iná, aj ten prístup k životu. Takže je to zaujímavé byť jednou nohou aj na západe, aj na východe.“ My sme sa však predsa len ešte vrátili k jej seriálovej postave, ktorá si prešla skutočným zvratom a aj v ďalšej sérii sa jej život poriadne otočí. A herečka v rozhovore aj čo-to poodhalila.

Balková z Nemocnice odhaľuje: Dočká sa Johana toho, po čom najviac túži?! (Zdroj: NL/TH)