Dominika Richterová hrá GYNEKOLOGIČKU: Prezradila, čo odkukala od svojej doktorky!

Marek Majeský v seriáli Nemocnica (Zdroj: Ján Zemiar)

Dominika Richterová narobila svojim príchodom do seriálu Nemocnica poriadny vietor. Hlavu pomotala nejednému mužovi, vrátane zdravotného brata Nora, ktorého stvárňuje sexi Braňo Deák. Ako sa však herečka ako žena zžila s postavou lekárky-gynekologičky? „Priznám sa, že ja tú postavu mám veľmi rada a myslím si, že veľmi som sa inšpirovala vlastnou gynekologičkou... Je to vynikajúca lekárka a tesne po tom mi prišla táto ponuka a vlastne som bola ňou tak nadšená, že dovolím si tvrdiť, že trošku som sa ňou aj inšpirovala. Tým, aký má krásny prístup k pacientom, to sa mi na nej veľmi páčilo, takže Alica je v zásade podobná tej mojej lekárke,“ prekvapuje svojimi slovami Dominika, pre ktorú sa stala vlastná skúsenosť inšpiráciou.

„Snažím sa najviac čerpať z toho, čo som zažila v tej ambulancii, ale bola som tam ešte tesne predtým, než som točila a povedala mi, že kedykoľvek jej môžem zavolať. Ale to sa hanbím,“ dodáva so smiechom sympatická herečka, ktorá sa kvôli roli dokonca neváha vŕtať aj v lekárskych výrazoch a diagnózach. V seriáli poznáme herečku ako lekárku, chceli sme však vedieť, aká je pacientka. „Ja som pacient, ktorý sa snaží byť poctivý, ale priznám sa, že kedysi som bola veľmi nepoctivá. Ale teraz sa to snažím brať veľmi vážne a aj preventívky sa snažím dodržiavať. Je to ťažké, ale snažím sa.“

Vďaka seriálovej postave tak mala možnosť ponoriť sa do nemocničného prostredia a ocitnúť sa v koži lekára. Vedela by si to však predstaviť aj v skutočnom, nielen seriálovom živote? „Asi by som si to nevedela predstaviť, ale určite sa skláňam pred všetkými lekármi aj pred štúdiom medicíny, aj pri tom, ako s pacientom komunikujú, ako sa o ňho starajú. Je to podľa mňa veľmi náročné, takže naozaj sa skláňam, ale ja by som to určite nevedela robiť.“ Naskytá sa teda otázka, čo by Dominika robila miesto hereckého chlebíčka. Odpoveď sa dozviete vo videu.

Dominika Richterová hrá GYNEKOLOGIČKU: Prezradila, čo odkukala od svojej doktorky! (Zdroj: NL/TH)