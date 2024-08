Vlado Voštinár na letnú dovolenku nemal čas: Vlastný BIZNIS a prvé RANDE s manželkou!

Vlado Voštinár (Zdroj: Ján Zemiar)

Bolo veselo a aj bude! Na obrazovky televízie JOJ sa totiž čoskoro vráti Inkognito so skvelou zostavou hádačov a plným priehrštím vtipov či slovných prekáračiek. Nejaké relácie sú síce predtočené, ale už onedlho sa opäť všetci stretnú v štúdiu pri nakrúcaní ďalších častí. A vyzerá to tak, že jediný, kto nedovolenkoval, je práve Vlado Voštinár. „Stihol som si, ale nie oddýchnuť, lebo ja sa venujem letným táborom… je to zmes oddychu, starostí, zodpovednosti, radosti, eufórie a nie je to ten plnohodnotný oddych, kedy by som si fotil nohy pri mori…“, smeje sa Vlado s tým, že sa táborom venuje veľmi rád a je spokojný aj napriek tomu, že toto leto nevidel kvapku slanej vody.

Kým v táboroch sa venuje deťom, tie vlastné sú už dospelé a potrebujú ho už menej. Andrejka má vlastnú rodinu a býva v Bratislave, kým mladší syn lieta po svete a popri tom študuje. Vídavajú ho málokedy a doma nastalo takpovediac ticho. Voštinár s manželkou teda hľadajú nové témy, lebo po 30 rokoch manželstva má človek pocit, že už povedal všetko. „Teraz sa s mojou ženou učíme konverzovať ako na prvom rande. A je to veľmi vtipné“, priznáva Vlado. „Našťastie máme rodinnú firmu, čo je gro konverzácie... a téma detí nevymizne, ale bavíme sa o tom, ako si ten živosť skrášliť, ako to ďalej potiahnuť, aby nás to neprestalo baviť,“ hovorí moderátor a ďalšími slovami vyznáva lásku svojej manželke. Má však aj novú záľubu, ktorú by sme na známeho moderátora vôbec netipovali. Naozaj sa začal naplno venovať tomuto? Voštinár prezradil o tom, ako si vypĺňa voľný čas, viac, a zmienil sa aj o tom, ktorým reláciám sa bude venovať v ďalšej televíznej sezóne...

