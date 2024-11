Z dovolenky čistý HOROR: Skylar (†14) zomrela na alergickú reakciu! Jej otca museli oživovať

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

RÍM – Talianska metropola patrí medzi najkrajšie mestá v Európe. Dovolenku sa tu rozhodla stráviť aj istá britská rodina. Osud však zariadil, že na Rím bude mať už do konca života len tie najhoršie spomienky. Návštevy rôznych pamiatok vystriedala nemocnica a najhoršia správa, akú môže počuť rodič o stave svojho dieťaťa.

Rodina z Veľkej Británie sa rozhodla pre jesennú dovolenku v Ríme. Minulý štvrtok 24. októbra ale všetky plány narušila strašná udalosť. Počas večere v miestnej reštaurácii sa len 14-ročná Skylar začala dusiť a chvíľu na to dostala anafylaktický šok. Informuje o tom taliansky denník Corriere Della Sera. Keď ju rodičia odviedli do hotela, upadla do bezvedomia.

Rýchly prevoz Skylar do nemocnice San Camillo už nepomohol. Krátko po príchode zomrela. Rodičia to znášali veľmi zle. Jej otca museli dokonca hospitalizovať, pretože po tomto krutom zistení dostal infarkt.

Anafylaktický šok

Vyšetrovanie v Monteverde odhalilo, že Skylar dostala silnú alergickú reakciu po konzumácii arašidov v reštaurácii "I love Pizza kebab" v mestskej časti Gianicolense. Anafylaktický šok mal prísť zhruba po 15-tich minútach. Mladej Britke sa stiahlo hrdlo, nevedela dýchať, dostala zimnicu a začalo jej búšiť srdce. Problémom mal byť dezert, v ktorom sa mali nachádzať stopy po arašidoch. Nie je jasné, či zamestnanci reštaurácie dostali informáciu o Skylarinej alergii.

Podľa výpovede rodičov Skylar nikdy nemala takú silnú alergickú reakciu. Vyhýbala sa všetkému, čo by mohlo obsahovať zložky potravy, na ktoré je alergická. Čítala každú etiketu. Na večeru mala zjesť niekoľko kúskov pizze a spomínaný dezert.

Prášok v dezerte

Na jedálnom lístku nebola pri zložení pokrmov žiadna zložka, na ktorú by bola Skylar alergická. Problémom však mohol byť prášok, ktorý sa používa do rôznych aróm. "Zložka jedla, ktoré mohlo spustiť alergickú reakciu sa nachádzala v balenej sladkosti," vyhlásil vyšetrovateľ.

Rodina Skylar sa už vrátila na britské ostrovy, kde bude čakať, kým jej talianske úrady nevydajú jej telo. Hovorca britského veľvyslanectva v Ríme vyjadril úprimnú sústrasť celej rodine aj blízkym, pričom dodal, že Británia je v rámci vyšetrovania naďalej v kontakte s talianskymi úradmi.