Ondrej Kandráč s manželkou Erikou (Zdroj: Instagram/Ondrej Kandráč)

Hudobník Ondrej Kandráč bol jedným z mnohých, ktorí sa objavili na mediálnej párty televízie JOJ, ktorá sa konala v podniku na nábreží Dunaja. Ruka v ruke prišiel so svojou krásnou manželkou Erikou, aby si spoločne mohli vychutnať skvelý večer plný dobrého jedla a pitia. Televízia oficiálne predstavila program na jesennú sezónu, no my sme boli zvedaví aj na to, aké novinky chystá Kandráč práve vo svojom podcaste. V tom sa totiž prestriedalo skutočne množstvo zaujímavých hostí. „Čaro každého hosťa je, že každý v sebe skrýva niečo neobyčajné a už je to na vás, či to dokážete vydolovať a nejako pretaviť na televíznu obrazovku a v našom prípade vrámci nejakého audiozáznamu. Doteraz sa to vždy podarilo.“

Kandráč je síce skvelým improvizátorom, no aj on myslí na zadné vrátka a po ruke má vždy malú pomôcku. „Veľmi osviežujúco pôsobí, že na tom stolíku mám položené husličky a to obmäkčí každého jedného. Že keď už bude najhoršie, tak budeme spievať a spevom sa v zásade nedá nič pokaziť. A možno sa dá…“ dodáva so smiechom umelec.

Kto však v jeho hosťovskom kresle zatiaľ nesedel, bola jeho manželka Erika. Neplánuje aj toto čoskoro zmeniť? „Rozmýšľal som aj nad tým, no potom by som sa veľmi bál odpovedí,“ prekvapuje svojimi slovami hudobník. Zároveň dodáva, že umenie spočíva častokrát v tom, vedieť sa opýtať! „To je pravda a obdivujem na ľuďoch, ktorí majú ten dar, že vedia pôsobiť nekonfrontačne. Spýtať sa niekedy otázku alebo odmoderovať večierok tak, aby človek neurážal, je niekedy naozaj veľmi tažké. Od vtipnosti ku trápnosti je tenký ľad,“ neskrýva obavy charizmatický hudobník, ktorý jedným dychom ocenil aj svoju manželku Eriku. A tá sa jeho slovám nestačila čudovať. Jej reakcia stojí za to!

Kandráč verejne VYZNAL lásku manželke, Erika ostala v pomykove: AHA na jej reakciu! (Zdroj: NL/Ján Zemiar)