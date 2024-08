Gentlemani podľa Ondrejkovej vymizli! Odkaz pre pánov: Milí štyridsiatnici…

Bibiana Ondrejková (Zdroj: Ján Zemiar)

Skvelé divadelné predstavenia, koncerty, divadelný sprievod aj zábava pre najmenších – týmto všetkým žilo posledné dni kúpeľné mestečko Piešťany, kde sa konal prvý ročník Festivalu zábavy-Piešťanské zábaly. Za zrodom stojí herec Jozef Vajda a v jednom z predstavení si zahrala aj herečka Bibiana Ondrejková. A tá na Vajdu nešetrila superlatívmi. „No ja ho zbožňujem a teda aj myslím, že on ma má rád. Neviem, či sme stáli na javisku spolu, ale určite sme sa veľakrát stretli v dabingu a spolupráca s ním je perfektná, lebo je to úžasný profík, je to perfektný šarmantný muž, gentleman…“, netají sa sympatiami Biba, ktorá vo svojich slovách pokračuje. „Je to múdry človek, citlivý človek, páči sa mi ako vyzerá, páči sa mi jeho životný štýl, postoj k životu, takže mám ho veľmi rada. A teším sa, že vymyslel takéto niečo a som v šoku, aké je to veľkolepé…“

Jozef je podľa slov herečky skutočný gentleman a tí sa nám, žiaľ, zo spoločnosti akosi vytrácajú. Ondrejková však nehádže flintu do žita. „Gentlemani sú, aj v rôznych generáciách...Ja som v šoku keď mi 30-ročný muž otvára dvere na aute, odsúva stoličku, takže to sú také príjemné veci. Existuje to!“ Podľa jej slov si však za to môžeme tak trochu aj samé. „Koľkokrát poviem, keď ma niekto chce pozvať, alebo niečo odniesť, že ja som zvyknutá na samostatnosť a sebestačnosť, že potom si niekedy naozaj programovo poviem – dosť, veď to príjmi, veď je to úžasné! Čiže ja si myslím, že také tie trendy dneška, že ženy zvládnu všetko a keď náhodou sa na mňa pozrieš, tak je to nejaké harašenie...Nie! Pozerajte sa, dvorte nám, noste nám tašky, odsúvajte stoličky, lichoťte nám - ja to milujem!“ nabáda mužské pokolenie s úsmevom na tvári herečka. Bibiana je však aj hrdou mamou dvoch dcér, Bibiany a Grétky, ktoré už zažívajú svoje prvé lásky. V rodine herečky, zdá sa, nie je nič tabu a dievčatá sa spoločne rozprávajú o všetkom – aj o mužoch. A čo-to z ich ženských rozhovorov prezradila herečka aj nám!

Gentlemani podľa Ondrejkovej vymizli! Odkaz pre pánov: Milí štyridsiatnici…