Jaro Slávik o probléme s alkoholom: Prestal piť a stalo sa niečo úžasné!

Jaro Slávik je už dlhé roky neodmysliteľnou súčasťou šou Česko Slovensko má Talent, ktorá je jeho srdcovkou. Prednedávnom mal však aj iný dôvod na radosť. Oslavoval 50-ku. Keď sme sa však spýtali, aká bola oslava, dostali sme takpovediac zaucho: „Nijaká, lebo sa neoslavovala. Lebo keď o tom nebudeme hovoriť, tak sa to nestalo,“ prezrádza s humorom jemu vlastným Slávik a v krátkosti spomenie, čo dostal od rodiny. „A nechcem o tom veľmi hovoriť. Prežil som 50 rokov, áno, ale nejak som sa veľmi o to nezaslúžil - práve naopak, robil som veľmi dlho veci, ktoré mi ten život mohli skrátiť.“

Slávik sa netají tým, že bol v minulosti poriadny búrlivák a jeho život sa niesol v znamení hesla – sex, drogy a rock´n roll. A hoci na mediálnej párty televízie nechýbalo skvelé jedlo a pitie, s pohárikom by ste známeho producenta stretli len ťažko. „Vlani, keď som prestal piť, tak zrazu mám nekonečne veľa času a energie, a rozmýšľam, čo budem robiť so zvyšnými 40-timi rokmi, čo mi ostali“, smeje sa. Za jeho rozhodnutím však neboli zdravotné dôvody, ale celkom iné pohnútky, pre ktoré sa rozhodol s alkoholom nadobro skoncovať. „Mám pocit, že som vypil všetko, čo som chcel vypiť a zažil som všetky krásne príbehy s cudzími ľuďmi, na cudzích miestach a všetky druhy hangoverov, ktoré môžu existovať,“ prekvapuje svojimi slovami Slávik a jedným dychom dodáva. „Ja som nikdy nemal morálnu kocovinu z toho, že som si vypil. Ale zdalo sa mi, že to je všetko na jedno kopyto a teraz som objavil tú výnimočnosť triezvosti, že to je to pekné, výnimočné…“.

Jaro Slávik je však okrem iného povestný svojim podrezaným jazykom a servítku pred ústa si nedával ani tentokrát. „Priznajme si, že my sme národ alkoholikov, kde sa alkohol adorizuje a viac musíte vysvetľovať, prečo nepijete ako pijete.“ Známy producent otvorene hovorí aj o tom, že v minulosti zažil v súvislosti s alkoholom všelijaké situácie. „Nebral som to tak, že musím piť za každú cenu. Bral som to tak, že som dosť bohatý na to, že si môžem dovoliť čokoľvek, kedykoľvek, akokoľvek. A mám ten flexibilný pracovný čas a zdalo sa mi to ako celkom fajn náplň voľna. Je to fajn, je to euforizujúce a prečo by človek nemal robiť niečo, čo mu robí dobre?“ Alkohol zo svojho života síce Slávik vylúčil, no ako sám prezradil, v jeho živote sú aktuálne iné veci, ktoré ho napĺňajú. A v rozhovore napokon prezradil, čím túto svoju neresť nahradil.

