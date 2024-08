Nové bývanie Ondreja Kandráča: Muzikant zvádza boj s časom! Čo ho tlačí?

Dcéra Kandráčovcov, Maruška, oslávila 4 roky (Zdroj: archív OK)

BRATISLAVA - Je to už viac ako rok, čo hudobník Ondrej Kandráč prekvapil slovami o veľkom sťahovaní do Bratislavy. Dnes sa tento sen stáva realitou a na pozemku v Záhorskej Bystrici už stihol muzikant postaviť dom, kam sa má v najbližších dňoch presťahovať s celou rodinkou.

Ondrej Kandráč je hrdý východniar a na milované Košice nedá dopustiť. Práve tam sa narodili všetky jeho deti – Ondrej, Emka a Maruška, ktoré vychováva s manželkou Erikou. Rodinu však čaká obrovská zmena - čoskoro sa presťahujú do Záhorskej Bystrice, kde postavili dom. Presťahovať takpovediac celý svoj doterajší život je však poriadna fuška, v akej sú fáze? „Blíži sa to, tak už by sme asi aj mohli začať pracovať,“ prezradila nám Erika na mediálnej párty televízie JOJ, kde prišli manželia so skvelou náladou. „Začína pre nás nejaká nová životná skúsenosť. Super na tom celom príbehu je, že sa máme kam vrátiť a nepálime za sebou v žiadnom prípade mosty. Teraz je to tak, uvidíme, čo bude o rok, o dva, o desať…“ dodáva charizmatický hudobník.

Aktuálne teda manželov čakajú poriadne hektické dni, nakoľko od septembra chcú pôsobiť už v Bratislave. No zdá sa, že majú pred sebou ešte dlhú cestu. „Chýba ešte veľa, ale tak už sme to nejak celé nastavili. Takže musíme zamakať a proste hecnúť sa a celé to nejak zvládnuť, iná možnosť už v zásade nie je“. Čas však dvojicu tlačí aj z iného dôvodu, a tým je fakt, že syn Ondrejko a dcéra Emka chodia do školy. „Jednoducho, deti sú školopovinné, Maruška je v škôlke a musíme rešpektovať všetko, čo zákon vyžaduje. Do škôl chcem aby chodili, lebo učenie je predpokladom, aby sa človek mal v živote tak, ako sa chce mať.“ Rodina tak má na túto obrovskú životnú zmenu doslova už len zopár dní, o to prekvapivejšie boli ich slová o tom, v akom štádiu sa ich nové hniezdočko nachádza. Podľa všetkého to zatiaľ vyzerá na poriadnu divočinu! Vo videu sa dozviete viac.

Nové bývanie Ondreja Kandráča: Muzikant zvádza boj s časom! Čo ho tlačí? (Zdroj: NL/Ján Zemiar)