Dominika Cibulková s manželom Michalom (Zdroj: Ján Zemiar)

Keď sa v marci minulého roka Dominika Cibulková (35) stala druhýkrát mamou, presne vedela, čo sa stane. Reč však nie je o zvýšenej starostlivosi o staršieho Jakubka a malú Ninku, ale o pribratých kilách. A s tými sa koncom roka rozhodla zatočiť. Začala zdravšie a opatrnejšie jesť a oveľa viac cvičiť. Nie je teda čudné, že pri pohľade na ňu pri príchode na premiéru filmu Miki nám doslova padla sánka. Perfektne zladení ruka v ruke s manželom vyzerali priam božsky.

Dominika v rifliach a obtiahnutom tope dala vyniknúť svojim krivkám a s hrdosťou sa pochválila, že schudla 20 kíl. Ako je ale možné, že funguje bez jojo efektu? „Robím správne veci a robím to, čo mi sedí. Po Jakubkovi som tiež takto schudla 20 kíl, len som to vtedy nemedializovala...Preto som vedela, že sa mi to znova podarí!“ nadšene hovorí Dominika, ktorá však s chudnutím neplánuje skončiť. Jej hmotnosť neovplyvnila ani dovolenka, po ktorej si dala znovu tvrdý režim. „Keď si dáš vínko, šampanské, ale je dôležité stopnúť sa… Dovolenka je od slova dovoliť si, všetci si dovolíme, je to normálne, ale vedieť sa zastaviť je dôležité“, pokračuje a dopĺňa aj informáciu, koľko kíl ešte plánuje zhodiť. Naozaj však nezhreší, keď dnes odchádzajú na ďalšiu hýrivú dovolenku do Cannes?

Cibulková schudla 20 kíl, NOVÝ cieľ: Domi, nie je to už moc? Čo chystá po lete? (Zdroj: NL/TH)