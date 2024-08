Módna šou Fera Mikloška v Piešťanoch, Karin Majtánová s dcérou Karinkou (Zdroj: Ján Zemiar)

Tomu sa povie dámska jazda ako sa patrí! Karin Majtánová zavítala do Piešťan v spoločnosti sestry Janette a dcéry Karin. Dievčatá si skvelo rozumejú a vyzerá to tak, že takéto stretnutie rozhodne nie je ojedinelé, práve naopak. A slová moderátorky sú toho dôkazom. „My nevieme bez seba fungovať. Neviem si predstaviť deň, kedy by sme si so segrou alebo s Kajkou nezavovali. Stretnutia sú, samozrejme vrámci pracovných aktivít prispôsobené tomu, ale vždy keď máme možnosť, tak sa určite stretneme,“ prezrádza energická moderátorka, ktorá na sestru a dcéru nedá dopustiť.

Otázkou však je, že keď všetko zdieľajú spoločne, či si občas predsalen niekedy nelezú na nervy. „Už teraz nie, čím sme staršie už nie, už si vážime ten čas. Predtým áno,“ priznáva Janette, no Karin to vidí inak. „Za mňa určite nie, my sme boli decká, ktoré sa nikdy nebili, ale keď sme dostali od našej maminy, tak sme dostali vždy najskôr staršia, potom mladšia. Ja už som preventívne rumázgala, keď ma išla capkať s tou papučou...“, odhaľuje so smiechom moderátorka čriepky z detstva so sestrou Janette a dopĺňa pochvalné slová: „Ja ju obdivujem, je to moja staršia sestra, ku ktorej celý život vzhliadam a myslím, že mi vo veľmi veľa veciach pomohla aj pomáha. A čo nemám rada je jedine to, že si tak ako ja rozmaznala svoje deti“. Obe sestry majú totiž medzi deťmi väčší vekový rozdiel a zdá sa, že práve pri tých druhorodených dievčatá zo svojej prísnej výchovy tak trochu upustili. Tu sa však ozvala dcéra Karin Majtánovej Kajka, ktorá okamžite uviedla veci na pravú mieru. Následne adresovala obom dôležitým ženám vo svojom živote krásne slová...

Karin Majtánová o najdôležitejších ženách života: Nevydržíme bez seba ani deň! Čo na seba bonzli? (Zdroj: NL/TH)