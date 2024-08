Trpký návrat z Chorvátska! Regešová sa vrátila z dovolenky a čakal ju šok: To zažiť nechcete

Ivana Regešová (Zdroj: Ján Zemiar)

Ivana Regešová si získala popularitu medzi divákmi najmä vďaka šou Tvoja tvár znie povedome. Talentovaná speváčka si roky zarábala spievaním na výletných lodiach a pozná sa s mnohými zahraničnými známymi osobnosťami, no súčasťou slovenského šoubiznisu sa právoplatne stala práve po tom, čo zažiarila na televíznych obrazovkách. Odvtedy nechýba na žiadnej dôležitej akcii, doslova vymetá plesy a hviezdi v mnohých zábavných reláciách.

Aj keď sa Ivana už dávno prehupla cez Kristove roky, stále vyzerá veľmi mlado a príťažlivo. Svoju štíhlu postavu môže hrdo ukazovať svetu – čo aj občas robí, keď na sociálnej sieti zverejní fotky v plavkách. A zábermi z dovolenky sa pochválila aj nedávno. A pripísala k nim toto: „Pred štyrmi rokmi som absolvovala svoju prvú dovolenku v Chorvátsku a na prvú šupu som sa do neho zamilovala. Skvele bolo aj tentokrát, azúrová čistá vodička, horúce slniečko, mobil na tichý režim a vypnutý stres Na dovču som odchádzala total vyčerpaná z posledných mesiacov, ale celkom ma ten týždeň dal dokopy... Juuuj, dobre bolo, ďakujem za tieto chvíle. Odložím si sem tieto farebné Aqua fotečky, ktoré dokonale vystihujú atmošku mojich free days”, zverila sa Ivana a okomentovala aj fotky v plavkách. „Tieto plavky!! Kúpila som si niekoľko nových setov bikín, ale tieto sú že TOoop, mala som ich skoro stále (keď ich miluješ…)”