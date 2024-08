Módna šou Fera Mikloška (Zdroj: Ján Zemiar)

Pečie celé Slovensko, Let´s Dance, množstvo moderovačiek, módna šou Fera Mikloška – to je len zlomok projektov, ktoré má v poslednom období na konte herec, moderátor, spevák a najnovšie aj tanečník Juraj Bača.neskrýva nadšenie talentovaný umelec, pre ktorého je práca všetkým.

„Moderoval som krásnu akciu pre detičky, ktoré majú veľmi špecifickú intoleranciu a ráno sme mali krásne stretnutie, spievali sme, varili sme spolu...Bolo to naozaj zábavné. Po ceste som sa zastavil v jednom domove pre seniorov a to bolo zase z úplne iného súdka a človek si potom uvedomuje, že buďme radi, že sme zdraví, že máme dve zdravé nohy, že sa vieme ráno nadýchnuť a nemusíme riešiť tie problémy, ktoré ľudia riešia a nás sa netýkajú. To si treba pripomínať a to je aj to, čo mi dáva energiu robiť tieto veci.“ Herec tak svojimi slovami len dokazuje, že stojí nohami pevne na zemi a napriek tomu, že patrí k najvyťaženejším v našom šoubiznise, pokora, ani správne hodnoty mu nechýbajú.

Ruka v ruke s hrnúcimi sa pracovnými ponukami však idú aj honoráre, a nie malé. „Ja by som odstránil ten názor, toto naozaj nie je Hollywood, lebo logicky, keby tu boli také honoráre, asi by človek nebol nútený robiť toľko veľa. Ale v mojom prípade to naozaj nie je otázka peňazí,“ uvádza veci na správnu mieru Bača. Otázkou však ostáva, na čo herec svoje zárobky míňa: „Nekupujem si drahé veci, asi som zodpovedný voči nejakej budúcnosti,“ dodáva Juraj, ktorý si pravidelne opakuje jednu vetu od skúsenejších kolegov. V rozhovore túto svoju mantru prezradil a dokonca odhalil aj jednu vec, na ktorú predsa len slabosť má!

Pripravuje si zadné dvierka? Juraj Bača prezradil, čo robí so zarobenými peniazmi: Počúvol RADU staršieho herca! (Zdroj: NL/TH)