Názlerová sa predviedla v bikinách: Mínus 40 kíl!

Renáta Názlerová (Zdroj: Ján Zemiar)

Rok 2022 bol pre ňu prelomový. Rozhodla sa totiž, že započne svoju cestu ku chudnutiu. Exjojkárka pravidelne dokumentuje svoje pokroky. Od novembra 2022 do januára tohto roka schudla neuveriteľných 24 kíl. Neskôr vyšlo najavo, že si pomáhala aj známymi injekciami. Spomínané injekcie pritom v posledných rokoch vyvolali vlnu kontroverzie. Ide totiž o liek primárne určený pre cukrovkárov, ktorý znižuje hladinu cukru v krvi. No vďaka jeho "vedľajším účinkom" na postavu si ho zamilovali známe tváre po celom svete. Hovorí sa, že vďaka injekciám schudla napríklad Kim Kardashian či Sharon Osbourne...

V máji pre Topky.sk priznala, že injekcie už nie sú súčasťou jej chudnutia. „Injekcie už dávno neberiem a fungujem iba podľa proteínovej diéty. Každé tri hodiny sa snažím konzumovať proteínové jedlá plus mám každý deň v jedálničku mäso s veľkou porciou zeleniny. Samozrejme, dôležitý je pitný režim. Bohužiaľ, koronavírus moje chudnutie spomalilo, no som odhodlaná znova nabehnúť na diétu, pričom verím, že schudnem ešte 20 kíl. Som veľmi odhodlaná,“ reagovala nám Názlerová. No a ku dnešnému dňu sa jej odvtedy podarilo zhodiť ešte 16 kíl. Najnovšie prekvapila fotkou v bikinách.

„Milí hejteri, hejterky a hejterčatá, špeciálne pre vás aktuálne foto v 2 dielnych plavkách, aby ste mohli skúmať, najlepšie s lupou, kde mi čo ovísa po už skoro mínus 40kg,” napísala k záberu. „No a vy ženy moje milé, ktoré sledujete môj príbeh chudnutia, alebo ste sa aj pridali, alebo vás kvária neistoty o sebe a stud ísť do plaviek, notabene dvojdielnych, smelo do toho. Ako vidíte, stále nie som ani štíhla a už ani mladá... ale... SLNKO PREDSA SVIETI NA VŠETKÝCH ROVNAKO. Užívajte si leto, oddych a život. Mám vás rada,“ odkázala všetkým.