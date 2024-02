PRIZNANIE rapídne schudnutej Názlerovej: 25 kíl dole... Pomohli jej kontroverzné INJEKCIE!

(Zdroj: Facebook R.N.)

BRATISLAVA - Renáta Názlerová (55) sa nikdy za svoje plnšie krivky nehanbila. Nosila ich so všetkou hrdosťou... Pred časom sa však rozhodla, že s kilami predsa len zamáva a o svoje pokroky sa delila s fanúšikmi na sociálnej sieti Instagram. Aktuálne je o celých 25 kíl ľahšia. No nie vďaka tvrdým diétam a cvičeniu. Priznala, že si pomohla inak!

Renáta Názlerová prešla za posledný rok a pol obrovskou premenou. Rozhodla sa zamávať s kilami navyše a o svoje pokroky sa pravidelne delila so svojimi sledovateľmi na sociálnej sieti Instagram. Za 16 mesiacov sa jej podarilo schudnúť celých 25 kíl váhy. No zaujímavosťou je, že to nedosiahla prísnymi diétami a tvrdými tréningami.

Ako prezradila pre denník Nový čas, zašla za lekárkou, ktorá jej predpísala slávne injekcie. „Bola som za svojou lekárkou, ktorej som povedala, že by som rada schudla. Ona mi naordinovala injekcie, ktoré som brala pol roka, náslende som mala pauzu a potom som ich bala zase, keďže sa nemôžu brať dlhšie ako rok,“ prezradila Názlerová.

Spomínané injekcie pritom v posledných rokoch vyvolali vlnu kontroverzie. Ide totiž o liek primárne určený pre cukrovkárov, ktorý znižuje hladinu cukru v krvi. No vďaka jeho "vedľajším účinkom" na postavu si ho zamilovali známe tváre po celom svete. Hovorí sa, že vďaka injekciám schudla napríklad Kim Kardashian či Sharon Osbourne...

Názlerovú však šokovalo, že si ich musela v plnej výške uhradiť. „Musela som si to zaplatiť sama a to napriek tomu ako obéznych ľudí alebo ľudí s nadváhou odsudzujú. Keď príde tuhý fajčiar s rakovinou pľúc, tak mu zaplatia liečbu, keď príde alkoholik, tak mu zaplatia odvykačku. Ale, žiaľ, pre obéznych nič také nie je a musia si to zaplatiť zo svojho,“ dodala.