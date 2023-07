Mama jojkárky Názlerovej bola riadna REBELKA: Škandál v lietadle a...

Renáta Názlerová sa narodila 14. júla 1968. Vyštudovala žurnalistiku a pôsobila ako redaktorka.

Známou sa stala vďaka relácii Súdna sieň, ktorú vysiela televízia Joj. Názlerová tam stvárňuje advokátku, ktorá háji záujmy svojich klientov. Realizovala sa však nielen pred kamerami, je tiež scenáristkou tohto projektu.

Okrem toho sa venuje aj písaniu literatúry, na konte má knihy Tučibomba, no a čo?, Tisíc a jedna noc s Arabom, Vražda Eleny P. Napísala aj sériu Návod na obsluhu lásky, Návod na obsluhu dieťaťa, Návod na obsluhu šéfa.

Naposledy bola riaditeľkou domova sociálnych služieb v Pezinku, z funkcie bola v januári odvolaná. Okrem toho pôsobí aj ako lektorka v oblasti firemného vzdelávania, komunikácie a medziľudských vzťahov.

Začiatkom roka 2020 prišla Názlerová o milovanú mamu. „Aký obrovský paradox. Kým moja mama žila, často som hovorila: Dúfam, že nie som a nikdy nebudem ako moja mama. Odkedy nie je medzi nami, stále ju hľadám a hľadám, čo z nej mám, v čom som po nej, čo som podedila,” zverila sa nedávno fanúšikom.

Jej mama Marta vraj bola doslova živel. Veľmi rada sa zabávala na plesoch, chodila často do divadla, no cudzie jej neboli ani nespútané večery s rodinou či známymi. „Čo zábava so známymi niekde v čárde, to moja mama krepčila, čo jej sily stačili, a nezriedka aj na stole,” prezradila Renáta o svojej činorodej mame, ktorá bola neustále v pohybe. A nemala problém zrazu sa rozhodnúť, že chce ísť k moru a o pár dní aj vyrazila.

Na výletoch aj čo-to povystrájala. „V Tunisku, mierne ovínená, učila čašníkov po maďarsky, v lietadle stropila škandál, aby jej doniesli dvojitú whisky ešte pred vzletom. V Grécku spôsobila oneskorenie odchodu, z Maďarska pašovala slnečnicové oleje, v Bulharsku pobláznila hlavu niekoľkým domorodcom. A tak by som mohla pokračovať,” vyrátala niektoré z maminých výstrelkov Názlerová, ktorá verí, že po nej zdedila veľa dobrého.