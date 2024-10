Obrovský ÚSPECH slovenského DJ-a: Prestížne ocenenie v zahraničí... Patrí medzi TOP na svete!

DJ Mairee (Zdroj: archív DJ Mairee)

AMSTERDAM - Len nedávno si MAIREE splnil jeden z najväčších hudobných snov, keď vystúpil na prestížnom festivale Tomorrowland. A teraz prišiel ďalší obrovský úspech! Rebríček 101 najúspešnejších producentov na svete, ktorý je zostavený na základe hranosti skladieb medzi DJ-mi od októbra 2023 do októbra 2024 ho zaradil medzi top najlepších!

Slovenský producent a DJ obsadil tak 90. miesto a vo štvrtok si tak prebral osobne v Amsterdame prestížne ocenenie.

“Umiestnenie sa v aktuálne najvýznamnejšom a najviac uznávanom rebríčku DJov a producentov na svete je mojím doposiaľ najväčším hudobným úspechom. Moju hudbu podporili DJ´s ako sú napríklad David Guetta, Tiesto, Armin Van Buuren, Dimitri Vegas a Like a mnoho mnoho ďalších a celkovo som sa vďaka tomu ocitol medzi tými najvyvolenejšími DJmi z celého sveta. Je to naozaj obrovská pocta, hlave keď vidím, že v rebríčku sa v podobných pozíciach ako je tá moja nachádzajú DJs, čo vypredávajú štadióny po celom svete, či sú hrávaní rádiami od Austrálie až po Brazíliu. Fakt wau, slovami sa tento pocit ani nedá opísať,” reaguje na prestížne umiestnenie Mairee.

(Zdroj: top101producers.com)

Na umiestnenie v rebríčku Top 101 Producers Of 2024 sa počas celého roka zrátava počet vydaných skladieb a ich unikátnych zahraní od DJov z celého sveta, ktoré sa dôkladnou analýzou preverujú. Ide o rebríček, ktorý zostavil 1001tracklists.com na základe štatistík zozbieraných za posledný rok. Konkrétne tento rebríček zahŕňa umelcov, ktorých skladby získali najviac prehratí na podujatiach/rozhlasových reláciách/podcastoch od 1. októbra 2023 do 30. septembra 2024.

Vo štvrtok, 17.10. prebehlo v Amsterdame odovzdávanie cien - trofejí všetkým, ktorí sa umiestnili v tomto prestížnom rebríčku. Mairee si tak historicky prebral ako prvý slovenský DJ a producent cenu za umiestnenie v tomto významnom rebríčku.

(Zdroj: top101producers.com)

“Šialený event, akože bolo to extrémne zažiť na vlastnej koži. Boli tam snáď všetci možní manažéri z významných vydavateľstiev, producenti, DJ´s a samozrejme množstvo iných ľudí zo sféry music industry, ktorí prišli networkovať, či stretnúť niekoho známeho. Najvýznamnejšie mená ako napr. David Guetta na tomto evente pochopiteľne chýbali, bolo to veľmi kontaktné a hlava na hlave aj v rámci VIP a backstage priestorov. A ani si neviem predstaviť, aké vyčerpávajúce by bolo pre niekoho tak slávneho tam byť a s každým sa fotiť a komunikovať,” opisuje svoje zážitky z odovzdávania cien Mairee, ktorý má aktuálne veľké plány.

“Budúci rok 2025 by sme realisticky s mojím tímom chceli attackovat aspoň top #20 pozíciu a to rozhodne nie je jednoduchý cieľ medzi všetkými DJ´s hviezdami, ktoré sú na tanečnej a svetovej scéne oveľa dlhšie a ich kontakty sú s tými mojimi stále neporovnateľné. Moja vysnená spolupráca je rozhodne nejaký tanečný hit s DJ legendami ako sú napríklad David Guetta, Tiesto, Armin van Buuren alebo s niekým, kto naozaj udáva tempo v rámci svetovej tanečnej scény ako napríklad Bad Bunny, Dua Lipa, Ed Sheeran a podobne. Ale let´s go, ja mám rád výzvy a toto mi dodalo energiu pracovať ešte viac,” uzatvára aktuálne náš svetovo najúspešnejší DJ a producent Mairee.

(Zdroj: archív DJ Mairee)