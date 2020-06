Následky strašnej havárie na D1: Známy Slovák pred 3 rokmi bojoval o život... Zdravotné problémy má dodnes!

BRATISLAVA - Miroslav Svatý (28) alias DJ Mairee patrí k našim najúspešnejším dídžejom. No keby pred tromi rokmi pri ňom nestáli všetci svätí, dnes už nemusel byť medzi nami. V septembri 2017 mal totiž na diaľnici D1 autonehodu, pri ktorej utrpel vážne zranenia. Ani po 3 rokoch dokonca nieje úplne zdravotne v poriadku... Dodnes sa pasuje s nepríjemnými zdravotnými problémami!

V septembri 2017 boli fanúšikovia v myšliankach so známym slovenským DJom Maireem. V sobotu 23. 9. 2017 mal totiž vážnu autonehodu na diaľnici D1. Mercedes, v ktorom sa producent viezol ako spolujazdec, vrazil do pred ním idúceho kamióna a odrazil sa do zvodidiel.

Strašná nehoda známeho dídžeja (26) pri Trnave: FOTO Uzatvorená D1, bojuje o život

Najťažšie zranenia utrpel práve Mairee, ktorý skončil v nemocnici v kritickom stave. „Milí fanúšikovia, prosíme vás o podporu a o pozitívne myšlienky pre DJa Maireeho, ktorý je momentálne v nemocnici vo veľmi vážnom stave po dopravnej nehode,“ písalo sa na jeho oficiálnom facebookovom profile.

Zdroj: FB/Mairee, Polícia SR

Mairee však, našťastie, utiekol hrobárovi z lopaty a pomaly sa dostal z toho najhoršieho. Pomohla mu v tom nepochybne aj hudba, ktorá ho motivovala bojovať. Už o dva mesiace sa totiž dídžej vrátil do pracovného kolobehu a svojim fanúšikom pripravil obrovskú dvojhodinovú šou.

Zdroj: FB/Mairee, Polícia SR

V septembri od hrozivého incidentu uplynú 3 roky. A dodnes sa hudobník zo zdravotných problémov úplne nedostal. „Aj ty si musíš pred hraním zrušiť spazmy, čo sa ti robia na nohe? (Fck my life. Dookola už viac ako 2 roky) Kto chce, hľadá spôsoby a kto nie, hľadá výhovorky,“ napísal na Instagram Mairee.

A dodal: „Áno, žiaľ, je to ešte stále následok z tej nešťastnej udalosti z 23. 9. 2017.“ Spazmami sa nazývajú citlivé až bolestivé miesta vo svaloch, ktoré na dotyk môžu pripomínať uzlíky alebo majú podobu stvrdnutých pruhov. Svaly sú v tomto mieste stiahnuté v nepríjemnom kŕči. Ich vzniku častu predchádza úraz alebo zápal.