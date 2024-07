Jana Kovalčíková (Zdroj: Ján Zemiar)

Ešte skôr, než sa film Kavej dočkal bratislavskej premiéry, ho videli diváci v Prešove vrámci špeciálneho podujatia KAVEJ FEST, ktorým tvorcovia rozbehli šnúru eventov v slovenských amfiteátroch, kde divákov čaká atraktívny program plný hudby, zábavy, rozhovorov a stand upov. Od Andera po Šoka, od DJ po koncert Katky Knechtovej. Podujatia pokračujú aj v ďalších mestách Slovenska, ten prešovský KAVEJ FEST však bol výnimočný tým, že aj dej filmu sa odohráva práve v tomto meste na východe Slovenska. Preto diváci prijali film s veľkou radosťou a odmenili ho búrlivým potleskom: „Myslím a dúfam, že boli nadšení… veľmi vrúcne to prijali, s obrovským potleskom“, tešila sa Janka, ktorá prišla na bratislavskú premiéru perfektne vymódená.

Cestou na premiéru sa však herečke stalo fauxpas, ktoré nebudeme popisovať. Podrobnosti trapasu sa dozviete z videa, v ktorom odznie aj to, aká je herečka kávičkárka a koľko káv musí denne vypiť:Káva je totiž pre Janku symbolom príjemného stretnutia, prvotného spojenia:Tak nepriamo a intuitívne vznikol aj názov ich skečov a následne aj filmu, ktorý sa práve dostal do kín. Je však pravda, že Janka by bez kávy zrejme prežila a nie je to jej, ako sa hovorí, droga.hovorí a otvorene odpovedá aj na otázku, na čom je závislá a bez čoho by nedokázala žiť. Trošku sme si tú odpoveď rozobrali na drobné – ale to si už tiež vypočujte vo videu.

TRAPAS Kovalčíkovej na premiére Kavej: Nočná mora všetkých žien! Janka, to naozaj?! (Zdroj: NL/TH)