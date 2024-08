Janka Kovalčíková prosí o POMOC: U jej manžela vyčíňal ZLODEJ... Vráť aspoň TOTO!

Jana Kovalčíková (Zdroj: Ján Zemiar)

Herečka Janka Kovalčíková a jej manžel Adam Graňák riešia nepríjemný problém v podnikaní. Adam spolu s bratom hokejistom Dominikom Graňákom prevádzkuje v bratislavských Vajnoroch unikátnu halu pre extrémne športy. Otvorená bola v septembri 2017 a odvtedy sa teší veľkej obľube verejnosti. No najnovšie si ju vyhliadol aj zlodej.

Informoval o tom profil Akadémie extrémnych športov, ale aj samotná herečka. „Pozdravujeme smädného pána, ktorý sa dnes ráno rozhodol ukradnúť nám z areálu sudy s pivkom. Veríme, že chutilo, no poprosili by sme vrátiť aspoň prázdne sudy, keďže sú zálohované,“ zverejnili spolu so zábermi z bezpečnostnej kamery. Či sa odkaz dostal aj k samotnému "dlhoprstému", sa už verejnosť zrejme nedozvie...

(Zdroj: Instagram J.K.)