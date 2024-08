Ander z Košíč (Zdroj: Ján Zemiar)

Jánovi Pisančinovi nepovie nik ináč ako Ander z Košíc a pod týmto umeleckým menom vystupuje známy komik už viac ako 55 rokov. Napriek pokročilému veku však stále nezaháľa a svojim humorom rozosmieva divákov dodnes. My sme ho prichytili na premiére komédie Kavej, v ktorej si sám zahral a boli sme zvedaví, ako sa má a či je vôbec niečo, čo mu dokáže zobrať úsmev z pier. „Také momenty nie sú. Pokiaľ niekto neumrie, tak tam žiadny problém nie je. Ja stále tvrdím tú istú vec – život prináša kadečo, ale ja riešim problémy ihneď, neváľam pred sebou tú hroznú guľu. Ja riešim hneď, či vyhrám, či prehrám, či to skončí dobre alebo zle, ale skončí a toto som učil aj moje deti,“ nešetrí úprimnosťou Pisančin.

Humorista, ktorý je považovaný doslova za priekopníka stand-up comedy na Slovenku, si ťažkú hlavu len tak z ničoho nerobí a snaží sa myslieť pozitívne. Možno aj vďaka tomu ho dnes veľmi nesužujú ani zdravotné problémy.prezrádza so smiechom zabávač a jedným dychom dodáva, že ak by aj nejaký zdravotný problém predsa len mal, vie byť disciplinovaný. Na zdravie nekašle totiž nikdy!Niet sa čomu čudovať, Ander dodnes vypredáva sály a splnil si aj jeden z mladíckych snov, ktorým bola túžba stať sa hercom. To sa mu splnilo vďaka komédii Kavej, v ktorej si zahral úlohu farára. No napriek tomu, že sa mu splnil až dnes, nič zo svojho života neľutuje:

Sťažovať si však nemôže ani v súkromí, nakoľko s manželkou Alicou sú spolu už neuveriteľných 59 rokov a v láske vychovali aj svoje dve dcéry. Aj keď podľa slov humoristu bola práve výchova detí občas jablkom sváru. „My sme sa hádali len na deťoch, lebo ona je učiteľka a ja neviem vychovávať!“ odhaľuje pikošky zo súkromia Ander, ktorý však v rozhovore poodhalil podstatne viac. Napríklad svoje desatoro dobrého života, v ktorom sa zmienil aj o výchove.

Anderovo desatoro k šťastnému životu: Vďaka tomuto je s manželkou skoro 60 rokov! (Zdroj: NL/TH)