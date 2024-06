Janka Kovalčíková (Zdroj: Vlado Anjel)

Nie je žiadnym tajomstvom, že seriál Kavej bol v mnohom inšpirovaný práve herečkami a dlhoročnými kamarátkami Annou Jakab Rakovskou a Jankou Kovalčíkovou, ktoré samy pochádzajú z východného Slovenska., neskrýva nadšenie Janka Kovalčíková. Diváci sa však budú musieť popasovať aj s východniarskym nárečím, pričom podaktoré výrazy môžu byť pre neznalých skutočným orieškom.dôveruje divákom Janka.

Zdá sa však, že aj napriek jej východniarskym koreňom existujú výrazy, ktoré vedia stále vyčariť úsmev na tvári aj samotnej herečke, a to obzvlášť jeden. Ktorý to je, sa dozviete v rozhovore, v ktorom poodhalila aj čo-to zo svojho súkromia - napríklad aj to, prečo aktuálne žije s dvomi mužmi!

Kovalčíkovej mama v strachu, že dcéra spraví HANBU: Varovanie pred rozhovorom! (Zdroj: NL/Vlado Anjel)