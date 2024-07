Ander sa nevyhol kritike: Keď som si TO prečítal, bolo to ťažké!

Meno Jána Pisančina, ktorého každý pozná pod umeleckým menom Ander z Košíc, nie je potrebné nikomu zvlášť predstavovať. Slovenský zabávač, ktorý sa pohybuje na javisku už viac ako 55 rokov, je doslova priekopníkom stand-up comedy a zdá sa, že aj po rokoch ho humor stále baví. „Viete čo, to je už taká choroba. Môj otec, keď niekedy som doniesol zlú známku zo školy, tak mi stále povedal – ty skončíš ako komediant. A mal pravdu.“ A vyzerá to tak, že kreativita známeho zabávača neopúšťa ani po rokoch, práve naopak: „Tvorím si texty, vidím rozjareného diváka, tie fronty ako kupujú lístky, to je úžasné dačo, keď môžete niekoho zabaviť.“

Pisančin teda rozhodne nezaspal na vavrínoch a inšpiráciu hľadá všade navôkol. Dokonca aj v moderných technológiách. „Kým žije človek, robí sprostosti a sprostosť je nádherný základ humoru, takže nemám problém. Ja idem s dobou, aspoň tak hovorí divák,“ nešetril úprimnosťou známy komik a vo svojich slovách pokračuje: „Povedal by som, že najkrajší, najlepší a najvýstižnejší kritik je humor. Divák si niekedy ani neuvedomí, že ja vlastne kritizujem jeho.“

Ani humorista sa však kritike nevyhol a nie vždy ju znášal ľahko. „Poviem vám pravdu, zo začiatku sa mi zdala dosť ťažká. Ja som bol športovec a keď sme prehrali a písali noviny o mne, že som zle vybehol, nerobilo mi to dobre. Dnes to beriem ako fakt, že keď niečo robíš, niečo aj pokazíš,“ dodáva Ander, ktorý v časoch najväčšej slávy predával státisíce nosičov a v spomienkach sa vrátil aj do obdobia jeho zlatej éry. „Keď sme predávali cd-čka, ja som ich predal milión, to z hovoreného slova pochybujem, že ešte niekto niekedy dokáže. Mám diamantovú platňu, zlaté platne, platinové, ja som získal platinovú platňu za trojtýždňový predaj, fronty stáli pred obchodmi.“ Časy úspechov obľúbený zabávač napriek pokročilému veku rozhodne ešte nemá za sebou, o čom svedčia aj vypredané sály. Vníma však aj negatívne dopady dnešnej doby, o ktorých viac než otvorene prehovoril v rozhovore. A servítku pred ústa si rozhodne nedával.

Ander sa nevyhol kritike: Keď som si TO prečítal, bolo to ťažké! (Zdroj: NL/TH)