Dokaličená nevlastná vnučka Mekyho Žbirku (†69): Prebrala sa, ale... Nenávratne poškodený mozog!

Dominika sa posledný aprílový deň vybrala na oslavu kamaráta, kam ju odviedol jej manžel. Už v ten deň sa prestala svojej rodine ozývať. O deň neskôr ju našli dokaličenú a krvavu ležať v podjazde bez dokladov, kabelky a bez mobilu. Len v priebehu mája mladá žena podstúpila tri operácie mozgu.

Okrem toho mala odtrhnutú slezinu, prepichnuté pľúca, zlomenú kľúčnu kosť, stavce v chrbtici a doráňané všetky rebrá. Čo sa v osudnú noc stalo, je dodnes veľkou neznámou. Rodina si však myslí, že pád zo šiestich metrov do podjazdu jej takéto zranenia spôsobiť nemohol. Sestra je presvedčená, že jej niekto ublížil.

A spôsobil jej zranenia, z ktorých sa už nikdy úplne nevylieči. Sestra Sarah pre pluska.sk priblížila jej aktuálny stav. Z bezvedomia sa už prebrala, ale... „Má vraj nenávratne zranený pomoz. Už leží na jednotke intenzívnej starostlivosti, nie na anesteziologicko-resuscitačnom oddelení a pravdepodobne do dvoch mesiacov by sa jej mala končiť hospitalizácia, no to nevieme naisto,“ vyjadrila sa a dodala: „Nerozpráva, ale myslím si, že vie, kto sme. Iba leží, pozerá na nás. Je to teraz veľké bábätko.“

Dominika je nevlastnou vnučkou slávneho Mekyho Žbirku. Jej otec sa totiž oženil so spevákovou dcérou Denisou. Spolu majú dcéru Zaru.