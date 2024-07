Jasmina Alagič s mamou Líviou (Zdroj: Ján Zemiar)

Jasmina Alagič je priam smršť energie a dobrej nálady. Svoje o tom vie aj jej mama Lívia, ktorá si s Jasminou užila svoje.Jablko ale nepadlo ďaleko od stromu. Jasmina zdedila svoju živelnosť práve po mame, čo s humorom jej vlastným aj patrične okomentovala.dodáva Jasmina so smiechom. Obe sú si vedomé toho, že jedna druhej v tomto smere naozaj nemajú čo vyčítať.

Svoje si však musela povedať aj Lívia: „Ja som ľutovala moju nebohú mamičku, mať takéto dieťa, to naozaj… Potom prišla Jasmina a ja si hovorím – bože, čo keď bude mať ona dcéru? To už proste jednoducho nedáme. Lebo Sanelko je anjel, to je tak dobré a pokojné dieťa, ale ona keď bude mať dcéru.“ A vyzerá to tak, že Jasminina mama nie je jediná, ktorá má práve z tohto obavy. Energická moderátorka to svojimi slovami len potvrdila a prehovorila dokonca aj o druhom dieťatku! Žeby už...?!?

Jasmina o druhom dieťati: Bojí sa, že by mala dcéru! Z čoho má strach? (Zdroj: NL/Ján Zemiar)