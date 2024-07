Prvé FOTO Stanky z Ruže a Gyimesiho: AHA, ako im to spolu pristane!

Stanka a Gyimesi zverejnili spoločnú fotografiu! (Zdroj: TV Markíza/Ján Zemiar)

Iba minulý mesiac vyšlo najavo, že sa Stanka Lučková údajne stretáva s Györgym Gyimesim. Aj keď to kráska spočiatku popierala, netrvalo dlho a politik to nakoniec potvrdil. To, aké slová jej venoval, si môžete prečítať TU. Spoločné fotografie do tohto momentu verejne nezdieľali. Urobil tak najnovšie až samotný politik, ktorý sa zdá, že je do Stanky zamilovaný viac než dosť. Spoločne trávili uplynulú sobotu v Starej Bystrici, kde zapózovali s politickým komentátorom Eduardom Chmelárom.

„Včera sme mali tú česť zúčastniť sa osláv zvrchovanosti Slovenskej republiky v Starej Bystrici. Vydarené podujatie s nádherným programom. Ďakujeme pánovi poslancovi a starostovi obce, ale predovšetkým môjmu kamarátovi Jánovi Podmanickému za pozvanie,“ napísal Gyimesi na Facebook. Pozrite, ako im to spolu pristane! Krásna východniarka si hľadala lásku aj na televíznych obrazovkách. Tam jej to však nevyšlo. Síce vyhrala, no so ženíchom tesne po konci šou Ruža pre nevestu hlásili rozchod. Viac sa dočítate TU.