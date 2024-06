KONIEC kamarátstva v Ruži pre nevestu: Stanka ich IGNORUJE... Jedna z nich prehovorila so SLZAMI!

Kostolnému gangu je koniec! (Zdroj: TV Markíza)

Prednedávnom mali krásky zo šou Ruža pre nevestu stretnutie. Naň však nedorazila víťazka Stanislava Lučková. Tá si síce zo šou odniesla prsteň, ale vzťah so ženíchom Radkom jej nevydržal. Podľa medializovaých informácii si mala vraj nájsť už aj novú lásku, a to politika Györgyho Gyimesiho. No ale vo svojom živote má aj ďalšiu novinku, ktorou sa nepochválila verejne. Prestala sa baviť so svojimi kamarátkami zo šou - Anet a Nicolle.

Tie to naznačili aj na spomínanom spoločnom stretnutí. No teraz sa k rozpadu "kostolného gangu" bližšie vyjadrila čiernovláska. A to so slzami v očiach. Svojim fanúšikom na Instagrame ponúkla možnosť pýtať sa jej rôzne otázky. No a väčšina bola smerovaná práve na spomínanú Stanku a ich kamarátstvo. „Z rešpektu k Stanke, lebo sme boli, asi už nie sme kamarátky, som aj s Anet úplne ignorovala nejaké takéto otázky. Za prvé, na tej chate nikto neriešil a nikto neplakal kvôli tomu, že Stanka neprišla, nikto z nás dvoch (ja a Anet) neriešil, čo sa stalo spätne v šou. To, že to riešili iné dievčatá, nie je môj problém," začala v úvode s tým, že sa v uverejnenej časti nerozcítila kvôli neprítomnosti víťazky, ale skratka jej prišlo ľúto to, ako to celé dopadlo.

„Nemám rada, v živote sa mi to nestalo, že by ma kamarát, ktorého poznám dlhšie, kvôli záležitosti ako v škôlke vyghostoval (odignoroval, pozn.red). Toto ja nedávam. A takto by sa mi jazyk vyroloval, keby vám poviem určité situácie, takto by ste pozerali, normálne by ste nechápali, ale toto nejdem teraz riešiť," pokračovala. Dôvod, prečo prestalo fungovať ich kamarátstvo nájdete na ďalšej strane.